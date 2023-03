Schwaiger Erfolg in Kirchheim

Von: Dieter Priglmeir

Den Treffer zum 4:1 bejubeln hier die Kicker des FC Schwaig. © Christian Riedel

Ascher (2), Held und Hones bescheren dem FCS einen 4:1-Sieg

Kirchheim/Schwaig – Der FC Schwaig lebt noch. Das hat er bei seinem 4:1 (2:1)-Sieg am Freitagabend beim Kirchheimer SC eindrucksvoll bewiesen. Es war eine packende Partie.

Beide Mannschaften legten sofort los. Der erste Kirchheimer Versuch von Marco Flohrs war noch zu angesetzt (4.), aber nur kurz darauf bereitete er schon die Führung vor. Seine Flanke von der rechten Seite rutschte bis zum langen Pfosten durch, wo Kerim Özdemir den Ball volley neben den Pfosten ins Schwaiger Tor setzte (7.).

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Markus Straßer bediente Spielertrainer Ben Held. Dessen Schuss aus 16 Metern landete bei Raffi Ascher, der aus zehn Metern flach zum 1:1 ausglich (18.). Jetzt waren die Schwaiger am Drücker. Nach einer Held-Flanke köpfte Straßer den Ball an die Querlatte (22.). Dann stand Held fünf Meter frei vor dem Tor, scheiterte aber am glänzend reagierenden Ivan Babic (24.). Der KSC-Keeper tauchte auch einen Ascher-Schuss nach Bartl-Vorlage aus dem Eck (26.). Sehenswert auch die Volleyabnahme von Vincent Sommer, der aber aus 25 Metern drüber schoss (29.)

Auf der Gegenseite probiert es der KSC mit einer Eckenvariante: Korbinian Volkmann gab den Ball flach nach innen, von hinten rauschte Ricardo Jacobi heran, der aus vollem Lauf abzog – drüber (44.)! Auf der Gegenseite flankte Sommer von rechts mit viel Gefühl in die Mitte, wo Held per Seitfallzieher zum 2:1 in den Winkel traf – ein Traumtor.

Der zweite Durchgang war geprägt von viel Kampf, verzweifelt anrennenden Kirchheimern – und eiskalten Schwaigern. Eine Flanke von Nils Wölken nahm Sommer volley. Babic konnte noch abwehren, doch Ascher rauschte heran und staubte zum 3:1 (53.) ab. Im Gegenzug fast der Anschlusstreffer, als Luca Mauerer aus dem Gewühl heraus abzog, doch Gästetorwart Franz Hornof rettete mit einer Glanzparade. Dann spielte Ascher seinen Offensivpartner Sommer frei, der aber aus zehn Metern erneut am starken KSC-Keeper scheiterte.

Danach passierte nicht mehr viel. Das lag nicht zuletzt daran, dass die beiden Schwaiger Sechser, Nils und Maxi Buchhauser die volle Kontrolle hatten und den Gegner weit vom Strafraum weghielten. Die endgültige Entscheidung in der Nachspielzeit, als der gerade eingewechselte Mateus Hones Keeper Babic den Ball abluchste und zum 4:1 traf.