Schwaiger Sonntagstristesse: 1:2-Niederlage bei Wind und Regen in Feldmoching

Wieder nichts: Auch dieser Freistoß von Ben Held (Nr. 17) brachte nichts ein. Der FC Schwaig unterlag 1:2. Foto: hr © hr

Regen, Wind und die Tristesse, die Münchner Bezirkssportanlagen von Haus aus mit sich bringen – selbst Landesligaspiele können auch mal keinen Spaß machen. Zumal wenn man auch noch mit 1:2 (0:1) Toren verliert, wie es dem FC Schwaig am Sonntag bei der SpVgg Feldmoching passiert ist.

Feldmoching/Schwaig – An einem großen Fußballfest waren die Platzherren gar nicht interessiert. Sie überließen dem FC Schwaig den Ball und verlegten sich aufs Kontern. Aber in dieser Hinsicht war die SpVgg eiskalt. Erste Flanke von der linken Seite in den Schwaiger Strafraum, Kopfball von Rudi Gerhartsreiter aus zehn Metern – der Ball sprang noch auf und landete mit Windunterstützung zur Feldmochinger Führung im Netz (14.). Kurz darauf war Gerhartsreiter auf dem Weg zum 2:0, wurde aber vom Schiedsrichter, der eine Abseitsposition gesehen hatte, eingebremst.

Danach waren die Schwaiger bei den Kontern auf der Hut und erarbeiteten sich ihrerseits Chancen. Kapitän Tobi Jell flankte in die Mitte. Der Ball flutschte durch den Strafraum, überraschte allerdings auch den am langen Pfosten lauernden Raffi Ascher (25.). Kurz darauf wurde Mirza Idrizovic von Ascher freigespielt. Der Schwaiger Neuzugang spitzelte die Kugel am herauseilenden SpVgg-Keeper Semih Cakmakci, aber auch wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

FC Sportfreunde Schwaig betreibt Chancenwucher

Noch besser war die Möglichkeit für Ben Held. Auch er war von Ascher bedient worden, aber auch der Spielertrainer verfehlte das Tor. Diesmal fehlten fünf Zentimeter für den rechten Pfosten. Doppeltes Glück also für Feldmoching, das lediglich noch einen strammen Schuss von der Strafraumgrenze zu verzeichnen hatte, den aber FCS-Keeper Franz Hornof hielt.

Was sich in Halbzeit zwei änderte? Nur die Richtung des Einbahnstraßenfußalls, denn es war ja Seitenwechsel. Es ging also weiter mit Schwaiger Chancen. Held scheiterte nach starker Hellinger-Vorarbeit aus acht Metern am Torwart. Aschers Schuss aus ähnlicher Distanz wurde geblockt, einen Kracher von Vincent Sommer aus 16 Metern wehrte Cakmakci ebenso glänzend ab.

Gegentor, Zeitstrafe, vergebene Riesenchancen in der Nachspielzeit – Schwaig erwischt glücklosen Tag

Dann konterte wieder Feldmoching. Die erste Flanke von links segelte über den gesamten Strafraum, doch dann flog der Ball von rechts herein, und Noah Maslaton stocherte die Kugel aus dem Getümmel heraus zum 2:0 über die Linie (59.). Zu allem Überfluss kassierte auch noch Daniel Fichtlscherer eine Zeitstrafe, nachdem er mit seinem Gegenspieler aneinandergeraten war.

Eine dicke Chance vergaben die Feldmochinger noch frei vor dem glänzend reagierenden Hirnof, spielbestimmend blieben aber weiter die Schwaiger. Ein Held-Freistoß verfehlte knapp das Tor. Es war zum Verzweifeln, doch der FC versuchte es weiter und wurde doch noch belohnt. Tobi Bartl umspielte den Keeper und traf zum Anschlusstor.

Es war die Schlussminute, aber es gab ja noch die Nachspielzeit – und zwei dicke Möglichkeiten. Sommer spielte den eingewechselten Simon Georgakos frei, dessen Schuss aber geblockt wurde. Dann legte Tobi Paulus per Kopf für Ascher ab. Der Torjäger nahm den Ball volley und traf nur die Lattenunterkante. Es sollte nicht sein an diesem regennassen Nachmittag. (Dieter Priglmeier/Rainer Hellinger)