Schwaigs Gegner mit Rückenwind – Aufsteiger SpVgg Feldmoching euphorisch nach Kantersieg

Von: Helmut Findelsberger

Eine Nummer zu groß: Gegen Deisenhofen verlor Schwaig im Pokal 2:3. Hier trifft Michael Bachhuber (M.) für den Bayernligisten. FCS-Torwart Philipp Strunk hat keine Abwehrchance, Johannes Empl kommt zu spät. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der FC Schwaig muss am Wochenende gegen den Landesliga-Aufsteiger aus Feldmoching ran. Die Hausherren gewannen ihr letztes Spiel mit 6:3 gegen Forstinning.

Schwaig – In die dritte Englische Woche am Stück startet der FC Schwaig an diesem Sonntagnachmittag bei der SpVgg Feldmoching. Spielbeginn ist um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage an der Lerchenauer Straße.

Angesichts der rund 40 Kilometer langne Fahrstrecke könnte man noch von einem Sonntagsausflug sprechen – aber dann sicher nur bis zum Anpfiff dieser Partie. Der Aufsteiger hat zuletzt mit dem furiosen 6:3 beim VfB Forstinning im dritten Spiel seinen ersten Sieg gleich mit einer ausgiebigen Kabinenparty gefeiert. Bis zur 79. Minute noch 1:2 zurück, drehte Feldmoching das Spiel mit fünf Treffern, zwei davon in der 93. und 96. Minute.

Während die Sportfreunde aus Schwaig während der Woche noch im Toto-Pokal ran mussten, konnte der Aufsteiger ohne Pokal-Belastung regenerieren und Kräfte sammeln. „Die werden entsprechend euphorisch und selbstbewusst in dieses Spiel gehen“, glaubt Schwaigs Spielertrainer Ben Held. „Wenn wir aber unsere bestmögliche Leistung auf den Platz bringen, ist mir nicht bange.“

Wie sich doch Werdegänge gleichen. Auch der FC Schwaig feierte in der Premierensaison in der Landesliga am dritten Spieltag mit einem 4:1 in Landshut seinen ersten Sieg. Daraus wurde eine Serie mit sechs Siegen und zwei Unentschieden. Man weiß also bestens, was für ein Brustlöser so ein erster Sieg bei einem Neuling sein kann.

Nach dem Pokal-Coup gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg sowie zwei Siegen und einem Unentschieden in der Liga reichte es nun im Pokal gegen Deisenhofen nicht zum erneuten Weiterkommen. Und die Erkenntnis daraus? „Nicht viel, nur dass ich nicht zufrieden bin. Wir haben durch vermeidbare Gegentore verloren, und das hängt mir noch nach“, musste FCS-Coach Held zugeben. Donnerstag wurde wieder trainiert, Freitagabend waren nochmal leichtes Training und Physio angesagt. „Und kommende Woche ist wieder kaum Training möglich“, geht Helds Blick voraus.

Daniel Fichtlscherer und Maxi Hellinger sind wieder im Kader zurück. Fraglich ist Markus Straßer, der gegen Deisenhofen angeschlagen fehlte, „und da werden wir absolut kein Risiko eingehen“. Sicher noch nicht einsatzfähig sind Mario Simak und Bilal Ibrahim, „aber der wird nächste Woche wieder ins Training einsteigen“, weiß Held zu berichten. Der 23-jährige Nigerianer hatte sich gegen Hallbergmoos eine schwere Fußprellung zugezogen. Sein bester Kumpel, der 24-jährige Senegalese Momo Ndiaye, „wird jetzt erst einmal Spielpraxis in der zweiten Mannschaft bekommen“, erzählt Held. (Helmut Findelsberger)