Schweinfurt gegen TSV Buchbach LIVE: Sturm trifft - Schnüdel drehen Partie

Von: Sebastian Isbaner

Der TSV Buchbach hofft in Schweinfurt auf den ersten Dreier der Saison. © IMAGO/Sven Leifer

Der TSV Buchbach ist nach zwei Ligaspielen weiter sieglos. In Schweinfurt wollen die Gäste gegen die Unterfranken den ersten Dreier einfahren.

Der TSV Buchbach kämpft in Schweinfurt um den ersten Dreier der Saison.

Beide Mannschaften haben vor dem 3. Spieltag nur einen Punkt auf dem Konto.

Anpfiff der Partie ist am Samstag, 05. August, um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach – Der TSV Buchbach ist schleppend in die Saison gestartet. Nach der Nullnummer gegen die SpVgg Ansbach mussten die Buchbacher am zweiten Spieltag der Regionalliga Bayern eine 0:2-Niederlage bei Viktoria Aschaffenburg hinnehmen. Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen steht der TSV damit auf dem 14. Tabellenplatz der Liga.

Eine Runde weiter – TSV Buchbach zieht gegen Waldkraiburg in die nächste Runde des Totopokals ein

Den ersten Erfolg der laufenden Saison konnte Buchbach im bayerischen Totopokal einfahren. Dort gewann der TSV gegen den Bezirksligisten aus Waldkraiburg mit 2:0 und zieht damit in die nächste Runde ein. Gegen Schweinfurt soll es nun auch in der Liga mit dem ersten Saisonsieg in der Liga klappen.

Die Hausherren haben bislang ebenfalls nur einen Punkt auf dem Konto. Gegen Aschaffenburg reichte es am ersten Spieltag reichte es nur für ein Unentschieden. Die zweite Partie gegen den Liga-Rückkehrer aus Schalding wurde abgesagt. Damit steht der FC Schweinfurt vor dem dritten Spieltag der Regionalliga Bayern auf dem elften Tabellenplatz.

Noch ungeschlagen in der laufenden Saison – Schweinfurt trotzdem gegen Buchbach unter Zugzwang

Im Totopokal zogen die Unterfranken ebenfalls ungefährdet in die nächste Runde ein. Gegen den Bezirksligisten FC Penzberg gewann Schweinfurt auswärts mit 5:1.

Im direkten Aufeinandertreffen wollen nun beide Teams den ersten Sieg der laufenden Regionalliga-Saison einfahren, um Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld zu halten. Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag, 05. August, um 14 Uhr im Sachs-Stadion in Schweinfurt. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)