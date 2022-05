Ein Held für den FC Langengeisling: Sebastian Held übernimmt Zweitvertretung - „Akku wieder voll“

Von: Dieter Priglmeir

Den Neustart beim FC Langengeisling 2 soll Sebastian Held (r.) im Sommer hinkriegen. Sportlicher Leiter Maxi Maier ist zuversichtlich. © (FCL)

Sebastian Held folgt im Sommer bei der zweiten Elf des FC Langengeisling auf Samir Merdanovic, dessen Vertrag mit dem A-Klassisten nicht verlängert wird.

Langengeisling – Er war vier Jahre Jugendtrainer bei den Löwen, hatte Stefan Aigner und Fabian Johnson unter seinen Fittichen, hat den SV Wörth zweimal in die Kreisliga geführt und zahlreiche weitere Teams im Jugend- und Herrenbereich (Eichenkofen, Falke 2, Finsing, Kirchasch) gecoacht, ehe Sebastian Held während der Corona-Saisonzeit sein Amt bei der BSG Taufkirchen abgab. „Jetzt ist der Akku wieder voll“, sagt der 53-Jährige. In der kommenden Saison übernimmt er den A-Klassisten FC Langengeisling 2.

Wie berichtet, haben die Geislinger beschlossen, den Vertrag mit dem bisherigen Coach Samir Merdanovic nicht mehr zu verlängern. Die Entwicklung, die die Mannschaft in der A-Klasse, derzeit Platz sieben, genommen habe, sei nicht zufriedenstellend, sagte der Sportliche Leiter Maxi Maier. „Wir brauchen einen Neustart.“ Maier machte allerdings auch deutlich, wie schwer es der Coach in der laufenden Saison hat. Merdanovic habe nicht mit den Spielern planen können, die vor der Saison eigentlich zugesagt haben. Der ohnehin kleine Stamm sei durch Verletzungen noch mehr reduziert worden. „Da hatte Samir keine Grundlage mehr für eine vernünftige Arbeit.“

FC Langengeisling: Eine schwierige Saison endet im Mittelfeld der Tabelle

Merdanovic erinnert sich noch an die ersten Kaderplanungen. „Was ich da im Juli auf dem Papier hatte, war fantastisch. Ich dachte, damit spielen wir in zwei Jahren in der Kreisliga.“ Bereits im August hätten sich dann aber die ersten Neuzugänge verabschiedet. „Leider haben sich dann auch einige dafür entschieden, lieber in der Dritten Gaudi zu haben, statt leistungsbezogenen Fußball zu spielen. Das hat auch nochmal ein Riesenloch gerissen.“ Dazu noch einige Langzeitverletzte, „und so stand ich mit sieben, acht Leuten im Training. Da kannst du nicht mehr sehr kreativ sein“.

Merdanovic soll aber weiterhin dem FCL erhalten bleiben, das wünscht sich jedenfalls Maier: „Ich schätze ihn menschlich und fachlich sehr und hoffe deswegen, dass ich weiterhin mit ihm, in einer anderen Position, zusammenarbeiten kann.“ Konkret geht es um die Nachwuchsarbeit. Merdanovic, der einst den holländischen Nationalspieler Denzel Dumfries in der A-Jugend betreute, kann sich das gut vorstellen: „Der Verein bewegt sich in eine gute Richtung. Es hat mir immer Spaß gemacht, Spieler auf eine höhere Ebene zu bringen. Ich werde mir das auf alle Fälle anhören.“ In den Ruhestand werde er auf keinen Fall gehen. „Ich bin ein Fußballtier, ich kann nicht ohne Fußball.“

FC Langengeisling: Der A-Klassist plant auch weiterhin mit Samir Merdanovic

Das trifft wohl auch auf Sebastian Held zu. Nachdem er bei der BSG aufgehört hatte, half er in der Moosinninger C-Jugend mit. Allmählich sei aber auch wieder die Lust am Herrenfußball gereift, sagt Held. Er habe auch andere Anfragen gehabt, letztlich habe er sich aber für die FCL-Reserve entschieden, „weil mich die Aufgabe sehr reizt“. Mit einem größeren Kader hofft er auch wieder „einen neuen Zug in die Mannschaft reinzubringen“. Der sehr gut vernetzte Coach werde keine Spieler mitbringen, „wer aber gern beim Wast trainieren will, darf gerne kommen“, meint FCL-Chef Sepp Kaiser. „Und die Vereinsfarben passen ja auch“, meint Löwen-Fan Held schmunzelnd.

Auch Maier, einst selbst Schützling bei B-Jugend-Trainer Held, ist zuversichtlich: „Wast war mein erster Förderer im besseren Fußball. Er kann besondere Leistungen rauskitzeln. Und er kann auch Spieler dahin bringen, dass sie langfristig den Sprung in die Bezirksliga schaffen.“ Auch Held sieht dies als eine seiner Aufgaben. Deutlich wird Maier aber auch in Richtung der Spieler der Zweiten. „Die Trainingsbeteiligung muss sich erheblich verbessern.“ (Dieter Priglmeir)