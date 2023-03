Sechs Florians in Finsing, fünf Chrissis in Schwaig

Von: Dieter Priglmeir

Augen auf bei der Wahl des Vornamens! Auch die Fußballtrainer Eurer Söhne und Töchter werden es Ihnen danken.

Nennen Sie ihren Sohn Tim! Dann stehen die Chancen besonders gut, dass er irgendwann mal Bundesligaspieler wird. „23 Fußball-Profis der drei deutschen Profiligen tragen den Namen Tim“, hat das Online-Portal „wettbasis.com“ herausgefunden. Das ist Rekord. Marcel und Daniel (je 22 Profis) ist aber auch nicht schlecht.

Die Florians haben es nur auf Platz elf geschafft, was insbesondere den FC Finsing verwundern dürfte (und womit wir bei unseren Fußballern im Landkreis wären). Allein in der dritten Mannschaft des FCF gebe es sechs Florians, erzählt Vorsitzender Florian (natürlich) Neubert, der auch im Vorstand noch drei Namensvettern hat. Und in Altenerding gibt’s vier Florians – nicht zu vergessen die „Nachnamen-Florians“ Dominic und Marc. Schön kompliziert oder?

Aber was sollen da Manuel und Adrian Hahn, die Spielertrainer des FC Inning, sagen? Sie haben dreimal den Vornamen Matthias im Team, „was nicht schlimm ist, weil sie alle einfach ,Hiase‘ heißen“. Komplizierter sei es mit der Vierfach-Kombi Sebastian/Bastian. „Da habe ich bis heute keine Ahnung, wer der Wastl, der Basti und wer der Sebastian ist“, gesteht Manuel Hahn. Wenn das nur schon alles wäre... „Wir haben auch noch sieben Brüder-Paare oder Cousin-Paare mit dem gleichen Nachnamen“, so Manuel Hahn. Gut, dass der FCI-Coach ein Pragmatiker ist: Den Ukrainer Sergej hat er – sehr zu dessen Amüsement – einfach in Siggi umgetauft, „weil sich das schneller rufen lässt“. Und dass beide Außenverteidiger Kilian heißen, findet der Trainer ganz praktisch: „Was ich dem einem anschaffe, gilt dann auch für den anderen.“

Den Auftrag „Tore schießen“ hatten vergangenes Jahr beim Testspiel nur die Maxis des FC Langengeisling ernst genommen, denn alle Treffer schossen die Herren Maier, Hintermaier und Birnbeck. Auch beim FC Hohenpolding stehen gern mal drei Maxis im Team, was Trainer Dimi Petkos allerdings ganz locker sieht. „Bei der Fußball-WM standen bei Südkorea fünf Kims in der Startaufstellung.“

Zurück zu den Maxis: Das kann auch eine Mogelpackung sein. Als Harry Kronthaler mal die Namen in den Spielberichtsbogen eintrug, wunderte er sich: Wer, verflixt noch mal, ist dieser Markus Stimmer? „Immer wieder ging ich alle Spieler durch, die im Kader waren. Bis man mich endlich aufgeklärt hat. Markus Stimmer war und ist kein anderer als Max Stimmer. Man nannte den Kerl einfach Max – wie den Vater.“

War das der Grund, warum er nun Trainer einer Frauenmannschaft ist? Wohl kaum, denn beim FC Langengeisling hatte er vergangenes Jahr drei Lenas, drei Franzis und fünf Steffis im Kader. Kompliziert? Ich selbst hatte als Jugendtrainer eine Milena, eine Melina und eine Melanie – auch nicht einfach. Und da wären noch die vier Chrissis beim FC Schwaig. Dreimal dürfen Sie raten, wie die Spielerin hieß, die sich dann zum Probetraining bei Manfred Buchhauser vorstellte. „Da bin ich dann auf die Nachnamen umgeschwenkt, wenn ich eine persönlich ansprechen wollte.“ Aber das hilft ja auch nicht immer, wie der Schwaiger Trainer selbst am besten weiß, denn allein in der Bezirksliga spielen drei Lisa Maier - die beste natürlich beim FC Schwaig. Aber auch ihre Namensvetterin aus Schechen weiß, wo das Tor steht. Und so standen beim direkten Duell zwei Lisa Maier in der Torstatistik.

Was wir daraus lernen? Vielleicht wäre ein bisserl Fantasie bei der Vornamensgebung nicht schlecht. Man muss ja nicht so übertreiben wie die Eltern von Thaddäus-Monju Momuluh (Hannover 96), die ihrem Sohn den längsten Vornamen der Bundesliga gegeben haben.

An dieser Stelle erinnern wir gern an den viel zu früh verstorbenen Uwe Franz Rudi Grill, der seinen Namen den Legenden Seeler, Beckenbauer und Brunnenmeier verdankte. Bedauerlicherweise ist ein großer Fußballer aus dem Landkreis mit dem Ansinnen gescheitert, seinen Sohn Garrincha zu nennen. Das Standesamt hatte sich damals quer gestellt. Der Bub heißt jetzt übrigens: Tim.