Ascher-Traumtor in 92. Minute: Schwaig siegt auch in Neufraunhofen

Zweikampf mit allen Mitteln: der Schwaiger Mirza Idrizovic (l.) und Neufraunhofens Michael Koller. © Dominik Findelsberger

Nach dem 4:1- Heimsieg gegen Geretsried ist dem FC Schwaig nur 48 Stunden später am Freitag der nächste Dreier, beim SV Neufraunhofen, gelungen. Vor 450 Zuschauern fiel das 2:1 von Raffi Ascher erst in der Nachspielzeit. Bitter für den SV, der mit einem kämpferisch und läuferisch ganz starken Match einen Punkt verdient gehabt hätte.

Schwaig – Coach Ben Held musste sein Team wieder umbauen: Durch die schwere Verletzung von Dani Fichtlscherer und das urlaubsbedingte Fehlen von Johannes Empl musste er die komplette Innenverteidigung ersetzen. Da auch Philipp Zech privat verhindert war, rückte Tobi Jell in die Mitte und bildete mit Nils Wölken die Abwehrzentrale. Auf rechts verteidigte Roman Mavdryk – ein starkes Landesliga-Startelfdebüt.

In der ersten Halbzeit waren die Rollen klar verteilt. Schwaig machte das Spiel, Neufraunhofen stand defensiv und setzte auf Konter. Und das machte der SV gut. Zwar hatten die Gäste gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, sie taten sich aber schwer gegen die vielbeinige Abwehr.

Anders die Gastgeber, die den Ball aus der Gefahrenzone nach vorne schlugen und mit schnellen Stürmern nachsetzten. So auch in der 18. Minute, als Stefan Brenninger auf Torwart Franz Hornof zu lief, ihn aber nicht ausspielen konnte. Einige Minuten später bediente Michael Gerauer wieder Brenninger, der aber aus 16 Metern das Tor knapp verfehlte.

Besser zielte auf der anderen Seite Vincent Sommer, der nach schönem Pass von Mirza Idrizovic aus 18 Metern abzog und unhaltbar ins linke Kreuzeck traf. Kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die Möglichkeit auszugleichen, doch Gerauer zog gegen Torhüter Hornof den Kürzeren.

Schwaig kam besser aus der Kabine. Nach einer schönen Kombination über Tobi Bartl und Sommer kam Ascher an den Ball, dessen Schuss aus zwölf Metern knapp drüber strich. Dass Ascher in der zweiten Hälfte überhaupt weitermachen konnte, war nicht sicher, hatte er doch kurz vor der Pause den Fuß seines Gegners an den Kopf bekommen. Dabei erlitt er einen blutenden Cut am Auge, der in der Pause geklebt wurde. Die nächste Chance für Schwaig hatte Idrizovic, dessen Schuss aus zwölf Metern in letzter Sekunde von einem Verteidiger geblockt wurde.

Dann gelang den Gastgebern der verdiente Ausgleich (55.): Nach einem Schwaiger Ballverlust im Mittelfeld ging es schnell. Bernhard Dachs am linken Flügel zog eine Flanke scharf in die Mitte, die am langen Pfosten Stefan Haas erreichte. Der nahm die Kugel an und hämmerte sie aus acht Metern in die Maschen. Ab jetzt sahen die Zuschauer ein wildes Spiel. Mit den schwindenden Kräften beider Teams entwickelte sich eine Partie mit offenem Visier. Bartl traf den linken Pfosten. Beide Teams wollten den Sieg erzwingen.

Der Liveticker der Gastgeber kommentierte es so: „Offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.“ Und mit dem besseren Ende für den FC: In der 92. Minute bekam Ascher im Strafraum den Ball, er drehte sich und zirkelte die Kugel ins rechte Kreuzeck zum 2:1 – ein Traumtor. Doch noch war die Partie nicht entschieden, denn auch der Aufsteiger aus Niederbayern hatte noch eine Schusschance aus 16 Metern, die aber von der Schwaiger Hintermannschaft im letzten Moment geklärt wurde. So blieb es beim glücklichen 2:1. RAINER HELLINGER