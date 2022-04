Duell der Tabellennachbarn: FC Langengeisling empfängt den SV Reichertsheim zum Kellerkracher

Steht vor dem Spiel gegen den SV Reichertsheim tabellarisch besser da: Der FC Langengeisling (blaue Trikots). © Christian Riedel

Der FC Langengeisling hat im Vergleich zum SV Reichertsheim zwar einen Punkt mehr, dafür aber eine schlechtere Tordifferenz.

Langengeisling – Nachdem das letzte Spiel der Langengeislinger gegen Otterfing aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse abgesagt worden ist, steht nun am Samstag um 15 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Reichertsheim an. Der SV ist mit zwei Punkten aus sechs Spielen denkbar schlecht aus der Winterpause gekommen und steht nun schon unter Zugzwang.

Maxi Maier, Spieler und Sportlicher Leiter des FCL, erwartet dennoch ein schwieriges Heimspiel: „Es wird ein intensives, direktes Duell um den Klassenerhalt, ähnlich wie im Hinspiel. Reichertsheim ist ja jetzt auch da unten reingerutscht und will, genauso wie wir, sich mit einem Sieg ein Stück weit befreien.“

FC Langengeisling kassierte in der Bezirksliga Ost die zweitmeisten Gegentore

Dabei zieht Maier Parallelen zum Spiel gegen Baldham, das der FCL 5:1 gewann. „Es wird ähnlich zweikampfbetont, beide Teams werden sich in jeden Ball reinhauen. Wir müssen geduldig sein, da wir unsere Chancen bekommen werden. Gegen Baldham stand es zur Halbzeit noch 0:0“, sagt Maier. „Wir können jedes Spiel ein bis zwei Tore schießen, aber das Hauptaugenmerk wird auf der defensiven Leistung liegen. Wir wollen dem Gegner keine Chance geben, sich zu entfalten. Wenn wir hinten gut stehen, wird das ganze Spiel stabilisiert. Gleichzeitig müssen wir vorne eiskalt sein.“ Man wolle ein dominantes Spiel abliefern und „aggressiv die zweiten Bälle erobern, um dem Gegner zu zeigen, wer hier zu Hause ist“.

Kadertechnisch kann man beim FCL derzeit fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den weiter angeschlagenen René Mecking stehen Coach Hintermaier alle Spieler zur Verfügung. Die vielen Spieler, die in der Vorwoche das Comeback feiern wollten, konnten jetzt noch eine Woche trainieren und fitter werden. Das freut Maier besonders: „Die Bank kann in so einem intensiven Spiel den Unterschied machen, das darf man nicht unterschätzen. Die frischen Spieler können dir das Spiel gewinnen.“ (asc)