Sechs-Punkte-Spiel in Klettham

Von: Tobias Fischbeck

Die Rot-Weißen aus Klettham sind wieder gefordert. © Dominik findelsberger

Finsings Zweite will mit den Rot-Weißen gleichziehen

Erding – Mit dem FC Finsing 2 kommt eine Mannschaft zum Tabellenzweiten RW Klettham, die ebenfalls gut gestartet ist und an Punkten gleichziehen könnte. Gerade in diesem Sechs-Punkte-Spiel hat RW-Spielertainer Florian Leininger mit personellen Sorgen zu kämpfen. Seit dem Wochenende haben sich zahlreiche Spieler krank abgemeldet. „Ich weiß noch gar nicht, wie viele Leute ich zusammenbekommen werden. Aber wir werden eine schlagkräftige Gruppe auf den Platz bringen. Das Ziel sind auch so die drei Punkte“, sagte der Torwart dem Erdinger Anzeiger. „Finsing ist läuferisch und auch, was die Zweikämpfe angeht, sehr stark“, so seine Einschätzung, nachdem er den Gegner beobachtet hatte.

Finsing musste sich unter der Woche äußerst unglücklich Hallbergmoos geschlagen geben. „Gerade nach der Dramaturgie und weil Klettham richtig gut drauf ist, ist das nicht die leichteste Aufgabe. Auch weil die Offensive richtig Selbstvertrauen getankt hat. Wir müssen einfach in jedem Spiel ans Limit gehen“, sagt Finsings Trainer Thomas Bonnet. Verzichten muss er im Vergleich zum 1:2 am Mittwoch auf Michael Bayer, Markus Hermansdorfer, Christopher Biendl und Leon Engelhard und somit auf drei Spieler, die zuletzt in der ersten Elf standen. Dafür kehren Benedikt Aschenbrenner und Thomas Obermaier wieder zurück. Stefan Hölzlein hilft in der Reserve mit aus und auch Bonnet sollte wieder einsatzfähig sein.

„Wir hoffen mit beiden Mannschaften einfach auf ein erfolgreiches Wochenende“, sagt Andreas Januschkowetz, Trainer des Tabellenletzten TSV Isen. Bis auf den erkrankten Jonas Adams kann er mit vollem Kader gegen Hallbergmoos 2 antreten Die Formkurve von Türkgücü zeigt nach unten. Man ist gegen den SC Moosen Außenseiter, zumal das Team von Max Bauer an Punkten theoretisch mit der Tabellenspitze gleichziehen kann.

Nicht im Soll ist Aspis Taufkirchen bei nur vier Punkten aus fünf Spielen. „Mit Berglern erwartet uns nun eine sehr kompakte, dynamische Mannschaft mit starken Einzelspielern. Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel und spielen einen gepflegten Fußball“, sagt Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos, der viele angeschlagene Spieler hat und zuletzt auf Torjäger Julian Schaumeier wegen einer Rippenfellentzündung verzichten musste. Diesmal könnte es zu einem Kurzeinsatz reichen. „Wundertüte“ nennt Berglerns Trainer Nino Filippetti den Gegner. Er kann auf einen vollen Kader zurückgreifen.

Erst einen Sieg hat Aufsteiger TSV St. Wolfgang. Bei optimalem Verlauf könnte er den Rückstand auf Gegner FC Hohenpolding auf einen Zähler verkürzen. Die Personalsituation hat sich laut Trainer Harry Weiß wieder verbessert. Von den 15 Wolfganger Ausfällen sind nun mit Alin Ionas, Manuel Grundner, Lukas Lekse und Felix Müller vier Urlauber zurückgekehrt. Ein Fragezeichen steht noch hinter Torhüter Lukas Linner, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hat, und hinter Johann Maierhofer.

Dreimal in Folge gepunktet hat der TuS Oberding. „Nach den Siegen gegen Berglern und Hohenpolding wollen wir nun gegen unseren ehemaligen Trainer Hans Bruckmeier und unseren Ex-Torwart Andy Stürzer nachlegen“, sagte Oberdings Pressesprecher Franz Humpl (siehe Bericht oben). Der Einsatz von Bernd Lehmer ist fraglich. Julian Renz wird für die Zweite auflaufen. Michael Tischner ist aus dem Urlaub zurück.

Die Personalmisere in Ottenhofen setzt sich fort. Laut Abteilungsleiter Benjamin Settles fahren Erste und Zweite mit insgesamt nur 24 Spielern nach Oberding. Man müsse genau abwägen, welcher Spieler wo eingesetzt werden könne. Er beklagt vor allem das fehlende Entgegenkommen der Klubs im Landkreis insgesamt. Markus Morawietz, Peter Knauer und Julian Jaros stehen wieder zur Verfügung. Maxi Wanninger Maxi ist verletzt. Dazu kommen zahlreiche erkrankte Spieler. TOBI FISCHBECK

Die Spiele und unsere Tipps

FC Langengeisling II - FC Eitting II 2:1 Sa. 16:00



FC Moosinning III - FC Erding 1:1 Sa. 17:00



SV Walpertskirchen II - SG Buch/forstern 2:3 So. 13:00



RW Klettham II - FC Finsing III 3:0 So. 13:00



FC Spfr. Schwaig II - SpVgg Eichenkofen 4:1 So. 16:00