Das erste Tor im letzten Spiel vor der AH-Karriere: Wilnhammer trifft für SC Moosen

Teilen

Plötzlich Torschütze: Mario Wilnhammer (liegend) feiert mit seinen Teamkollegen. © Verein

Es liefen Wetten, ob es noch passiert: Dann schlug Wilnhammer zu. Der Sieg bei der BSG Taufkirchen 2 war der perfekte Saisonabschluss für die Reserve des SC Moosen.

Moosen – Neben dem Klassenerhalt in der A-Klasse 8 aber besonders Außenverteidiger Mario Wilnhammer gefeiert. Im letzten Spiel seiner aktiven Fußballerkarriere konnte er tatsächlich noch sein allererstes Tor im Seniorenbereich erzielen.

„Es wurden schon diverse Wetten abgeschlossen, ob ich noch eins mache oder nicht. Zwei Mitspieler haben zum Beispiel um 50 Liter Bier gewettet“, sagt Wilnhammer schmunzelnd. In der 76. Minute seines letzten Spiels war es dann doch noch so weit. Nachdem er den Angriff über außen selbst mit eingeleitet hatte, bekam er den Ball im Strafraum quergelegt und schob ins kurze Eck ein.

Wilnhammer wurde besonders für seinen Treffer gefeiert, denn er hat lange auf sich warten lassen

„Der Mario war schon immer sehr engagiert und fleißig, aber es hat einfach nie geklappt. Dass es jetzt im letzten Spiel funktioniert hat, macht die Sache umso schöner“, sagt SCM-Trainer Johannes Schirmbeck. Obwohl der Treffer zum 8:0 nicht mehr spielentscheidend war, sei der Jubel der Fans und der Spieler auf der Bank größer als bei jedem anderen Tor gewesen.

„Nach dem Spiel haben auch viele Leute, die nicht dabei sein konnten, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es doch nicht sein kann, dass ich noch ein Tor gemacht habe. Die wollten es nicht so recht glauben, und mir ging es am Anfang ähnlich“, erzählt Wilnhammer.

SC Moosen: Wilnhammer bleibt dem Verein weiterhin in der AH erhalten

Der 32-Jährige, der seit seinem fünften Lebensjahr nur für den SC aufgelaufen ist, bleibt dem Verein weiterhin erhalten: „Ich gehe jetzt in die AH und lasse die jüngere Generation ran. Ich werde aber ab und an schon noch ins Training gehen und bei der zweiten Mannschaft spielen, wenn Not am Mann ist.“

Eigentlich wäre der Verteidiger auch noch im Kader der Ersten für das Relegationsspiel gegen den TSV Hohenwart gewesen. „Ich habe aber meiner Freundin zum Geburtstag ein Wellness-Wochenende geschenkt und konnte das Spiel so nur aus der Ferne verfolgen“, so Wilnhammer. Bekanntlich gewann der SC die Partie und spielt nun in der Kreisliga.

Unabhängig von der Aufstiegsfeier wird es noch ein zusätzliches Fest zum Saisonabschluss geben. Wilnhammer ist in der Pflicht: „Ich muss ja noch den Einstand für mein Tor zahlen. Mit dem Bier aus der Wette machen wir ein Grillfest, und ich besorge dann das Fleisch für alle.“

LUKAS CHRISTOFORI