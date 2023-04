Kantersieg und jubelnde Kellerkinder – Langengeisling II dominiert in Eitting

Per Kopf stellte Louis Stärkl (l., verdeckt) für den FC Erding die Weichen auf Sieg gegen Moosinning. Er traf zum 1:0. Das konnten die Moosinninger Johannes Huber, Torwart David Auerweck und Patrick Luberstetter (v. l.) nicht verhindern. Foto: CHristian Riedel © CHristian Riedel

Die SG Buch und der FC Finsing III holen wichtige Punkte in der A-Klasse 7. Langengeisling fertigt Eitting ab. Alle weiteren Partien im Überblick.

SG Buch/Forstern – SV Walpertskirchen 2 1:0

Das Kellerduell entschieden die Gastgeber knapp für sich. Der entscheidende Treffer fiel nach einer Standardsituation in der 14. Minute. Christian Ruez servierte einen langen Freistoß auf Felix Eiermann, der den Ball per Direktabnahme im Kasten versenkte. Die Walpertskirchener kamen nach einer guten halben Stunde zu ihrer besten Chance, der Freistoß ging aber nur an den Pfosten. Am Ende war es der erhoffte Befreiungsschlag für die SG Buch/Forstern.

FC Eitting 2 – FC Langengeisling 2 1:7

Der FC Langengeisling festigte mit diesem Kantersieg den Aufstiegs-Relegationsplatz. „In der ersten halben Stunde war es aber ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte FCL-Trainer Sebastian Held. Danach ging Langengeisling durch Moritz Grimm, Christopher Scherm und Rene Mecking aber noch vor der Pause 3:0 in Führung. „In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht mehr viel entgegensetzen“, gab Eittings Coach Matthias Kugler zu. Für Langengeisling trafen noch Andreas Herrndier, Daniel Hudler und Mecking (2). Den Eittinger Ehrentreffer erzielte Harry Ludwig.

FC Finsing 3 – Rot-Weiß Klettham 2 3:1

Auch in Finsing gab es ein Kellerduell, in dem Lukas Lohmaier nach schönem Pass von Christopher Geisler früh für die Finsinger Führung sorgte (9.). Kletthams Florian Förg glich erst in der zweiten Spielhälfte per Kopfballverlängerung aus (58.). In der Schlussphase legten die Finsinger Erhard Huber (77.) und Manuel Hierstetter (83.) nach. Kletthams Förg sah noch Gelb-Rot (78.). „Ein verdienter Sieg für uns“, sagte Finsings Coach Florian Neubert.

SpVg Eichenkofen – FC Schwaig 2 0:0

Das Duell der Verfolger fand keinen Sieger. „Das Spiel war die ganze Zeit ausgeglichen“, sagte SpVgg-Trainer Matthias Kurz. Trotzdem hatten beide Mannschaften die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. In der ersten Hälfte hätte Michael Kurzeder Schwaig beinahe in Führung gebracht, sein Schuss ging aber an die Latte. In der Schlussminute hatte Eichenkofen die Möglichkeit zum Siegtreffer. Lukas Ippisch setzte den Ball aus 13 Metern aber neben das Tor.

SV Hörlkofen – FC Neufahrn 0:2

Der FC Neufahrn verteidigt durch den Auswärtssieg die Tabellenführung. Bereits nach acht Minuten lag der Spitzenreiter 2:0 vorne. Kevin Ogbebor hatte binnen einer Minute zweimal getroffen (7./8.). „Wir wurden überrumpelt und waren mental noch in der Kabine“, schimpfte Hörlkofens Coach Christoph Böning. Nach einer Kabinenpredigt konnten die Gastgeber das Spiel nach der Pause offen gestalten und kamen zu Chancen durch Alexander Baumann und Lukas Sickan, der das Lattenkreuz traf. Aber auch die Überzahl in den letzten zehn Minuten – nach einer Zeitstrafe für Neufahrns Matthew Gascoyne – konnte Hörlkofen nicht für einen Treffer nutzen.

FC Erding – FC Moosinning 3 3:1

„Das war ein ungefährdeter Heimsieg für uns“, freute sich FCE-Sprecher Max Malterer. Allerdings fand das Spiel auf ungewohntem Platz statt. Da das Erdinger Stadion gesperrt worden war, rollte der Ball in Klettham. Mitte der ersten Halbzeit stellte Louis Stärkl per Kopf die Weichen auf Sieg für die Gastgeber. Nach der Pause erhöhte Maximilian Ostermaier sehenswert per Freistoß auf 2:0. Bei Moosinning musste Patrick Hiel nach wiederholtem Zeitspiel erst mit einer Zeitstrafe und dann mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz vor Schluss trafen noch Philipp Gref für Erding und Dominik Gunderlach für Moosinning.

Rot-Weiß Klettham 2 – SpVgg Neuching 2:1

Das Nachholspiel am Ostermontag zwischen der Zweiten Mannschaft von Rot-Weiß Klettham und der SpVgg Neuching endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Sebastian Kronseder brachte die Hausherren in der 55. Minute per Elfmeter in Front. Johan Schindlbeck schob die Kugel in der 75. Minute nach einer Flanke, die der Kletthamer Torwart nicht erreichte, zum Ausgleich über die Linie. „Klettham agierte sehr defensiv. Wir hatten noch ein paar Aluminiumtreffer, daher war ein bisschen Pech für uns dabei. Insgesamt geht das Remis aber in Ordnung“, sagte Neuchings Trainer Andreas Fellermaier. (fro/chl)