Beide Mannschaften brauchen Punkte: SG Buch/Forstern trifft auf Langengeisling II

Das Hinrunden-Duell zwischen Buch/Forstern und Langengeislings Zweiter ging an die Spielgemeinschaft. © Alexander Fox

Abstiegssorgen gegen Aufstiegshoffnungen: Die Rollen in Buch sind klar verteilt, wenn der Tabellenzweite aus Langengeisling heute Abend bei der SG gastiert.

Buch/Forstern – Dies ist auch Buchs beziehungsweise Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki bewusst: „Wir sind realistisch. Ein Punkt wäre schon super, ein Sieg muss es nicht unbedingt sein.“ Wie es mit Zählbarem klappen soll: „Geisling nicht zum Spielen kommen lassen und leidenschaftlich verteidigen.“

Nicht ansatzweise so klar, wie es der Tabellenstand aussagt, sieht FCL-Trainer Wast Held den Unterschied zwischen den Teams: „Wir haben beim knappen 3:2-Sieg in der Hinrunde gesehen, wie schwer es gegen Buch/Forstern sein kann.“ Dies gelte jedoch nicht als Ausrede, denn die Marschroute ist klar: „Wir brauchen, wie der Gegner, jeden Punkt, denn wir wollen den Tabellenersten FC Neufahrn unter Druck setzen.“ (vs) Tipp: 3:1 für Langengeisling