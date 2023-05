Enttäuschende Nullnummer zwischen Buch/Forstern und Langengeisling II

Mit einem Sieg hätte die Reserve des FC Langengeisling mit der SG Buch/Forstern gleichziehen können. © Christian Riedel

Mit einem Dreier bei der SG Buch/Forstern hätte der FC Langengeisling II nach Punkten mit Tabellenführer FC Neufahrn gleichziehen können.

Langengeisling – Bei der torlosen Punkteteilung mussten sich die Gäste jedoch letztlich mit einem Zähler zufriedengeben. Laut Langengeislings Trainer Sebastian Held wäre jedoch mehr drin gewesen. „Es war vor allem im ersten Durchgang ein Spiel auf ein Tor. Wir haben acht Hundertprozentige versemmelt, und Christopher Scherm hat auch noch einen Elfmeter verschossen“, klagt der Coach.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild, doch ein ums andere Mal scheiterte Langengeisling am glänzend aufgelegten Bucher Schlussmann Stefan Unterhaslberger.

Fast hätte sich dann das Auslassen der vielen Chancen gerächt: Erst trafen die Hausherren nach einem mustergültigen Konter nur die Latte, in der Nachspielzeit hätte es laut Held auch einen Strafstoß für Buch/Forstern geben können. „Buch hat das über 90 Minuten leidenschaftlich verteidigt, der Punkt geht so in Ordnung“, gibt sich FCL-Trainer Held als fairer Sportsmann. (vs)