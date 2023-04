Sieg verschenkt: SG Buch/Forstern II verpasst wichtigen Dreier im Abstiegskampf

Zu wenig Effizienz: Die SG Buch/Forstern spielt nur Unentschieden gegen Moosinnings Dritte. © Alexander Fox

Nach dem 1:1 beim FC Moosinning III trauerte die SG Buch/Forstern II den vielen vergebenen Chancen im ersten Durchgang hinterher.

Moosinning – „Statt mit einem 3:0 gehen wir mit 1:0 in die Halbzeit, da hätten wir das Spiel schon beenden können“, so der enttäuschte SG-Coach Benny Wall. Gleich mit der ersten Chance hatte Stephan Oeller die Führung erzielt. Danach versemmelte sein Team „mehrere 100-Prozentige“, ärgerte sich Wall.

Im zweiten Durchgang wurde Moosinning besser, gefährlich wurde der FCM allerdings nur nach Standardsituationen: „Da aber dann richtig. Stefan Auer hat zweimal überragend gehalten“, so Wall, dessen Team nur noch einmal gefährlich vors Tor kam. Und so kam es, wie es kommen musste: In der 4. Minute der Nachspielzeit netzte Johannes Huber zum Endstand ein – natürlich nach einem Standard. (vs)