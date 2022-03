Viel Respekt vor 1860: SG Hohenlinden empfängt fast 200 Zuschauer gegen Löwinnen

Von: Olaf Heid

Beim Re-Start der Frauen-Spielgemeinschaft Hohenlinden/Forstern in der A-Klasse war was los. Gut 180 Zuschauer säumten den Sportplatz in Hohenlinden.

Hohenlinden - Der Grund: die Mannschaft des TSV 1860 München war zu Gast. „Die Kulisse war enorm. Es waren zahlreiche Fanclubs angereist“, erläuterte SVH-Damenleiterin Jan Rathke.

Das junge Team der Gastgeberinnen tat sich auch gegen den Spitzenreiter der A-Klasse 1 schwer und agierte „etwas zu sehr zurückhaltend und vorsichtig“, meinte Rathke. Die Folge war ein 0:4 zur Pause. Kein Wunder, denn mit Stammkeeperin Patricia Heidfeld und Innenverteidigerin Verena Heiß (beide krank) sowie den verletzten Johanna Grill und Spielführerin Marina Ziller fehlte ein wichtiges Quartett. „In Halbzeit zwei haben wir etwas umgestellt und dann auch das Spiel dominiert.“ Katja Lalk gelang der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand (82.). Das Ergebnis sei am Ende zu hoch ausgefallen, so Rathke. „Wir waren mit der Leistung dennoch sehr zufrieden.“ (ola)