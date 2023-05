„Dem Gegner zu leicht gemacht“: Verunsichertes Kirchasch gibt erneut Punkte ab

1:5-Klatsche in Wolfsbuch

Von Franziska Kugler schließen

Langsam wird es eng für die Damen der SG Kirchasch. Nach der 1:5 (1:3)-Klatsche bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell bleibt das Team im Tabellenkeller.

Kirchasch – Von Beginn an dominierte das Heimteam. Nach schlechtem Zweikampfverhalten und misslungenen Klärungsversuchen stand es früh 2:0 für die SpVgg (20., 24.). Nach einem verlorenen Laufduell kassierte der KSC noch in der ersten Hälfte das 0:3 (44.). Mit dem Halbzeitpfiff gelang wenigstens das 1:3. Nach einem weiten Pass aus dem Halbfeld stand Anna Steiner in der Mitte parat und verwandelte flach ins linke Eck.

Aber auch nach der Pause fehlte es den Gästen aus Kirchasch an Selbstvertrauen in der Offensive und an der eigenen Ordnung. Nach zwei weiteren Standardtoren (54., 61.) stand am Ende eine deutliche Niederlage.

„Wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht. Wir müssen uns jetzt aufraffen und gegen Moosinning unser bestes Spiel abliefern“, fordert der Kirchascher Coach Daniel Brenninger, der sich sicher ist, dass seine Mannschaft gewinnen kann. „Die Vorbereitung auf Moosinning läuft. Das ist alles, was wir noch selbst in der Hand haben“, sagt er. (fk)