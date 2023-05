Derby wird zur Schlammschlacht: SG Kirchasch nach Heimpleite weiter Tabellenletzter

Chance vertan: Gästekeeperin Svenja Kendzia hat den Ball, Tanja Terla (Nr. 6) kommt zu spät. © Christian Riedel

Nach der 0:3 (0:1)-Heimspielniederlage gegen den Tabellenzweiten SG St. Wolfgang/Lengdorf bleibt die SG Kirchasch/Walpertskirchen weiter Tabellenschlusslicht.

Kirchasch – Der Dauerregen der letzten Tage hatte dem Platz deutlich zugesetzt. Beide Teams taten sich deshalb schwer, ihr Spiel aufzuziehen. Passstafetten im Mittelfeld waren daher kaum vorhanden.

Die Gästeführung kam eher glücklich zustande. Nach einer Flanke von Sandra Lechner versuchte Anja Schwenzer zu klären. Doch sie lenkte den Ball unglücklich in den eigenen Kasten (18.). Keeperin Maria Bauer war machtlos. Auch im Anschluss wurden die Mannschaften nur über weite Bälle gefährlich, und so ging es mit der knappen Führung des Favoriten in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte war es ein Spiel „das dem Wetter entsprach“, so KSC-Coach Daniel Brenninger. Im Platzregen schafften es seine Mannschaft nicht, die starke gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Auf der Gegenseite kam Sophia Schorer im Strafraum zu Fall, und der Unparteiische Morris Thomala entschied auf Elfmeter. Die Gefoulte trat selbst an und erhöhte auf 2:0 (78.). Ein Highlight der Partie war der Treffer zum 3:0 (88.)-Endstand. Tanja Pointner verwandelte einen Freistoß unhaltbar im Kreuzeck.

„Wir wissen, dass wir im Abstiegskampf sind, und in der Hinsicht kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Leider war das Spielglück mal wieder nicht auf unserer Seite“, sagte nach der Partie Brenninger, der insbesondere mit der aus seiner Sicht kleinlichen Elfmeterentscheidung haderte. „Wir haben jetzt drei Endspiele vor uns.“

Deutlich besser steht der Tabellenzweite da. Pressesprecherin Heidi Zeheter freut sich, dass „die Siegesserie fortgeführt wird“ – auch wenn die Partie eine echte „Schlammschlacht“ war. Zwei Spieltage vor Schluss ist die SG sicherer Vizemeister. (fk)