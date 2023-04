Niederlage gegen SV Geroldshausen: Kirchasch vergibt zu viele Möglichkeiten

Fehlende Effektivität: Die Frauen der SG Kirchasch müssen eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. © wp

Die fehlende Effektivität kostete die Fußballerinnen der SG Kirchasch/Walpertskirchen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Gegen den SV Geroldshausen unterlag das Heimteam mit 1:2 Toren.

Kirchasch – Von Beginn an waren die SG-Mädels voll auf dem Platz. Mit Alex Stadler, Lisa Kaiser und Sophie Tiller erspielten sie sich gleich zu Beginn mehrere Chancen. Doch an der starken GästeTorfrau Tina Wendler war kein Vorbeikommen. Nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr landetet ein Pressball hinter der Kette, den SVG-Stürmerin Amelie Bauer zur 1:0-Führung (11.) verwandelte.

Doch das ließ die Gastgeberinnen unbeeindruckt. Nach einer Ecke von Antonia Lex gelang kurz vor der Halbzeit der verdiente Ausgleich (44.). Rückkehrerin Marlene Hirsch köpfte das Leder an die Latte, und Lisa Kaiser schob den Abpraller über die Linie.

Auch nach der Pause war die SG am Drücker. Allerdings entschied sich das Spiel im eigenen Strafraum. Nach einem zu ungestümen Einsteigen einer Abwehrspielerin folgte der Pfiff: Elfmeter. Diesen verwandelte erneut Bauer souverän zum 2:1 (51.).

Auch wenn man über weite Teile der Partie lediglich auf ein Tor spielte, war das Glück nicht auf Seiten der SG. „Mit einer besseren Chancenverwertung wäre mehr drin gewesen“, bedauert Coach Daniel Brenninger. Doch das Team zeigte auch „insgesamt eine überzeugende Leistung, auf der wir aufbauen können“. (fk)