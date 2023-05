A-Klasse kompakt: Reichenkirchener Sieben-Tore-Gala – Fraunberg und Steinkirchen bleiben oben dran

Dem Ball nachgeschaut haben beim 2:0 für Reichenkirchen die SGR-Spieler (grün; v. l.) Martin Haindl, Patrick Helmer und (verdeckt) Maxi Wenhart sowie die bedauernswerten Wartenberger (rot; v. l.) Kevin Ehme, Daniel Wasmeier, Torwart Pascal Baumbach (verdeckt), Niklas Unterreitmeier und Sebastian Rilke. © günter Herkner

Während die SG Reichenkirchen die Zweite des TSV Wartenberg mit 7:0 abfertigt, bleiben Fraunberg und Steinkirchen in der A-Klasse Donau/Isar 8 am Spitzenreiter Hörgersdorf dran.

TSV Dorfen II – FC Fraunberg 0:1

Die Zweite des TSV Dorfen musste sich dem FC Fraunberg 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielte Florian Lex per „strittigem Foulelfmeter“, wie Dorfens Coach Niklas Jensen berichtet (14.). „Wäre der Ball nicht nochmal aufgesprungen, hätte unser Keeper den Strafstoß gehalten.“ Torschütze Lex sah später nach einer Notbremse die Rote Karte (59.). „Die numerische Überzahl hat uns nicht in die Karten gespielt, weil Fraunberg es clever gemacht und den Vorsprung letztendlich über die Zeit gemauert hat“, erzählt Jensen. In der letzten Minute hatte seine Elf noch die große Chance zum 1:1-Ausgleich vergeben.

SpVgg Langenpreising – FC Inning 1:1

Eine umkämpfte Partie mit spielerischen Vorteilen für sein Team sah Innings Spielertrainer Adrian Hahn in Langenpreising. Seine Elf ging nach einem geblockten Schuss, den Antonio Cosic dann über die Linie drückte, in Führung (69.). Einen Freistoß von Jonas Schmidmüller von der Mittellinie unterschätzte der Inning-Keeper.

Der Schuss rutschte ihm unglücklich durch die Handschuhe (73.). Kurz vor Schluss gab es eine Gelb-Rote Karte gegen Innings Darijo Cancar, der sich mehrere Fouls geleistet hatte und in der Summe die Ampelkarte sah (88.). Inning hatte in der zweiten Halbzeit mehrfach die Chance zum Sieg, am Ende blieb es aber beim Unentschieden.

FSV Steinkirchen – SC Kirchasch II 4:0

Ein hochverdientes 4:0 feierte der FSV. Mann des Spiels war Spielertrainer Kosta Papantoniou, der an den ersten drei Treffern direkt beteiligt war. Nach einem Papantoniou-Freistoß schob Christian Obermeier die Kugel am zweiten Pfosten stehend ins Tor (54.).

Anschließend verwandelte der Spielertrainer einen Freistoß direkt (66.), ehe er einen erneuten Freistoß punktgenau auf den Kopf von Luis Eibl zirkelte, der aus acht Metern einköpfte (73.). Das vierte Tor fiel nach einer schönen Kombination von Leo Glasauer mit Julian Huber, die Glasauer zum 4:0 veredelte (78.). „Wir waren auch schon in der ersten Halbzeit klar besser, brauchen aber einfach zu viele Torchancen. Das ist unser Problem“, sagte Papantoniou nach dem Spiel.

SG Reichenkirchen – TSV Wartenberg II 7:0

Eine Sieben-Tore-Gala der Hausherren sahen die Zuschauer in Reichenkirchen. Die Wartenberger Zweite war mit dem Ergebnis laut SGR-Spielertrainer Robert Lex „noch gut bedient. Es hätte auch noch höher ausgehen können, wir waren einfach zu lasch“. Nach einem Eckball erzielte Markus Lex per Kopf das erste Tor (15.), beim zweiten verlängerte TSV-Verteidiger Felix Mauricio Czaika eine Ecke ins eigene Tor (32.).

Den 3:0-Halbzeitstand markierte Georg Fink von der Sechzehnmeterkante per Schlenzer ins lange Eck (45.). Nach der Pause setzte sich Maximilian Wenhart im Eins-gegen-Eins-Duell stark durch und schloss gut ab (58.). Dann traf Spielertrainer Lex nach einem Einwurf zum 5:0 (63.). Fink erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 6:0 (82.), und den 7:0-Endstand erzielte wieder SGR-Spielertrainer Lex, nachdem er den Keeper umkurvt hatte (90.). (Daniel Froschmeier)

Abgesagt

worden sind die Spiele TSV Grüntegernbach – FC Hörgersdorf und FC Lengdorf 2 – BSG Taufkirchen 2.