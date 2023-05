Eine Nummer zu groß: Kirchasch geht gegen Tabellenführer unter

Herbe Klatsche: Die Frauen des SC Kirchasch unterliegen der SG Gerolfing/Ingolstadt deutlich. © Christian Riedel

Gegen den Tabellenführer der SG Gerolfing/Ingolstadt war für die SG SC Kirchasch nichts zu holen. Es setzte eine deftige 2:8 (1:4)-Heimschlappe.

Kirchasch – Der Klassenprimus begann erwartet stark, und die Gastgeberinnen waren zu ängstlich und unkonzentriert. Nach zwei Standards lag man früh 0:2 zurück (6., 9.). Danach waren die Mädels der SG Kirchasch frischer und konnten sich ein paar Torchancen erspielen. Aber dann folgte das 3:0 durch Lisa Semmler (21.), die zwei Abwehrspielerinnen austanzte und ihren Weitschuss verwandelte, was letztlich verdient war.

Zwar brachte Alexandra Stadler ihre Mannschaft mit einem unhaltbaren Freistoß wieder heran (34.), doch die weiteren Treffer zum 5:1 (45., 49.), einer davon durch einen Konter, brachten die Entscheidung. Erneut per Freistoß netzte Stadler zum 2:5 (60.) ein. Doch der Tabellenführer legte noch dreimal nach zum 8:2-Endstand (72., 82., 89.).

„Leider konnten wir nichts, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen. Auch war der Gegner dafür einfach zu gut“, bedauerte KSC-Coach Daniel Brenninger. Nun heißt es weiter an sich zu arbeiten, um in den nächsten Spielen zu punkten. (fk)