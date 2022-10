Lechner macht mit Doppelpack alles klar: SG St. Wolfgang/Lengdorf auf Erfolgsspur

Glasklares 4:0: Gegen die SG Kirchasch/Walpertskirchen ließen die Damen der SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf nichts anbrennen. © Kultur@erdinger-anzeiger.de

Über einen 4:0-Derbysieg gegen die SG Kirchasch/Walpertskirchen freut sich die SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf. Damit bleibt das Team Spitzenreiter Gerolfing/Ingolstadt auf den Fersen.

St. Wolfgang – Die SG startete druckvoll in die Partie. Das komplette Team war hoch motiviert. Die Abwehrkette mit Anna Obermaier, Jennifer Lindner, Lisa Butzenberger und Sophia Posch ließ kaum Torchancen für die Gegnerinnen zu. Und vorne klingelte es bereits in der 12. Minute. Sandra Lechner dribbelte sich durch die gegnerische Abwehr und schob den Ball ins Netz. Kurz darauf legte Lechner wieder ein Solo hin, worauf es vor dem Kirchascher Tor unübersichtlich wurde. Schließlich fabrizierte Anja Schwenzer ein Eigentor (28.). Die 2:0-Halbzeitführung ging völlig in Ordnung. Schließlich dominierte die Heimelf nach Belieben und hatte auch deutlich mehr Ballbesitz.

Nach dem Wiederanpfiff ging es druckvoll weiter, und auch der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Evi Brandlhuber passte auf Lechner, die die Kugel volley aus der Luft nahm und zum 3:0 traf (57.).Die Gäste hatten nichts entgegenzusetzen. Sie konnten die SG-Angreiferinnen nur durch Fouls stoppen, weshalb es viele Freistöße für die Wolfgangerinnen gab. In der 86. Minute war schließlich der Deckel drauf. Sophia Schorer verwandelte einen Elfmeter im Nachschuss zum 4:0. Für die Truppe von Siegi Obermeier war es der fünfte Sieg in Folge. In zwei Wochen kommt es dann zum Spitzenduell gegen die SG Gerolfing(MTV Ingolstadt, die bisher alle Spiele gewonnen hat. hze