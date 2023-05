Doppelter Befreiungsschlag: Siege für SG St. Wolfgang und FC Moosinning

Vollen Körpereinsatz zeigt die Wolfgangerin Anna Obermeier (l.) gegen Gästespielerin Alexandra Deml (r.) beim Sieg des Tabellenzweiten. © Dominik Findelsberger

Auf der Siegerstraße waren am Wochenende die Teams der SG St. Wolfgang/Lengdorf und des FC Moosinning. Beide Teams feierten deutliche Siege.

St. Wolfgang/Moosinning – Besonders freuen kann sich der FCM, der mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg die rote Laterne in der Kreisliga an die SG Kirchasch abgegeben hat. Die Wolfgangerinnen wiederum festigten mit einem 4:0 (3:0) gegen den SV Geroldshausen den zweiten Tabellenplatz.

Vom Anpfiff an gaben die Gastgeberinnen Vollgas. Bereits nach vier Minuten landete eine Flanke von Sandra Lechner vor den Füßen von Evi Brandlhuber, die zum 1:0 einschob. Kurz darauf zog Tanja Pointner aus 16 Metern ab und verwandelte zum 2:0 (21.). Die Gäste selbst waren deutlich unterlegen.

Nach einem Foul an Sandra Lechner blieb dem Schiedsrichter nur eine Option: Elfmeter. Sophia Schorer legte sich die Kugel zurecht und hämmerte diese an den Pfosten. Doch die Stürmerin ließ sich davon nicht entmutigen und erzielte noch vor der Pause das 3:0 (38.). Auch in der zweiten Hälfte ruhten sich die St. Wolfgangerinnen nicht auf ihren Leistungen aus.

So war es erneut Schorer, die den verdienten 4:0 (65.) Endstand erzielen konnte. „Wir konnten die Siegesserie fortsetzen. Zudem waren wir stark überlegen und hatten deutlich mehr Ballbesitz.“, freute sich Pressesprecherin Heidi Zeheter.

Sieg gegen die SG Ingolstadt/Wettstetten: FCM legt im Abstiegskampf vor

Aufwärts geht es auch in Moosinning. Nach dem 2:2 am vergangenen Spieltag legten die FCM-Damen nun nach. Zuhause gegen die Spielgemeinschaft aus Ingolstadt/Wettstetten rissen die Gastgeberinnen nach ausgeglichenen zehn Minuten das Spiel an sich. Franziska Kneidinger brachte ihr Team nach einer Ecke 1:0 (18.)in Führung. Danach plätscherte die Partie vor sich hin und die ohne Ersatzspielerinnen angereiste SG setzte sich mit Fernschüssen in Szene. Die Gastgeber selbst kamen dabei kaum zu weiteren Möglichkeiten

Auch nach der Pause waren die Gäste am Drücker, doch die Moosinninger agierten effektiver. Kurz vor dem Strafraum hämmerte Catharina Limbrunner den Ball über die Torfrau ins Netz (64.). In der 74. Minute war es erneut Limbrunner, die einen Fehlpass des Gegners eiskalt ausnutzte und zum 3:0 einschob.

Aber auch die starken Gäste blieben bis zum Schluss gefährlich. „Wir haben verdient gegen kämpferisch starke Ingolstädterinnen gewonnen, denen aber die Puste ausgegangen ist.“, freut sich FCM-Spielerin Evi Kolmannsberger. (fk)