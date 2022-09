TSV St. Wolfgang verdient sich Remis in Ingolstadt

Die Fußballerinnen des TSV St. Wolfgang (li.) verdienen sich durch eine engagierte Leistung einen Punkt in Ingolstadt. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit einem 1:1 im Gepäck kehrte die SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf vom Auswärtsspiel bei der SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten zurück.

St. Wolfgang - Die Gäste starteten druckvoll in die Partie und hatten über die gesamte erste Halbzeit viele Abschlüsse, jedoch war die Torfrau immer zur Stelle. In der 39. Minute kam es dann zum ersten gefährlichen Gegenangriff der Gastgeber. Prompt brachte der Freistoß aus 18 Metern Entfernung die Ingolstädter 1:0-Führung. Die Wolfgangerinnen hatten in der ersten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz. Sie kreierten auch schöne Spielzüge, jedoch ohne Erfolg.

Nach der Halbzeit ging es im gleichen Stil weiter. Aber auch eine Vielzahl von Eckbällen, getreten von Sophia Posch, brachte nichts ein. Anschließend wurde die Partie ausgeglichener, und auch die Heimelf kam nun zu Abschlüssen, jedoch war die Wolfganger Abwehr sowie Torfrau Sabine Winkler jederzeit zur Stelle.

In der 71. Minute gelang Wolfgang der verdiente Ausgleich. Posch spielte einen flachen Ball vom Mittelfeld nach vorne, Stürmerin Svenja Kendzia leitete auf Sandra Lechner weiter, die den Ball souverän ins Ingolstädter Tor schob. Danach gab es noch mehrere Freistöße, die Tanja Pointner und Jennifer Lindner, aber nicht im Tor unterbrachten. (hze)