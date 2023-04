SG kann Überzahl nicht nutzen: St. Wolfgang holt ein mageres Remis gegen Wolfsbuch

Teilen

Remis: Die Überzahl können die Frauen des TSV St. Wolgang nicht nutzen. © Christian Riedel

Trotz Überzahl reichte es für die SG St. Wolfgang/Lengdorf nur für ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell blieb die SG weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

St. Wolfgang – Die Wolfgangerinnen starteten verhalten in die Partie. Unzählige Fehlpässe verhinderten einen konsequenten Spielaufbau, wodurch auch keinerlei Torchancen zustande kamen. Einen unglücklichen Ballverlust nutzte SpVgg-Spielerin Claudia Winkler zur 1:0-Führung (30.). Nachdem Gastgeber-Kapitänin Michelle Schneider wegen Meckerns mit glatt Rot des Platzes verwiesen wurde, erhöhte die SG den Druck.

Auch nach der Pause waren die Gäste hochmotiviert und gaben alles für einen möglichen Ausgleich. In der 68. Minute war es dann so weit: Lena Kussinger lief gekonnt die Seitenlinie entlang und flankte den Ball gefährlich in den Strafraum. Bei einem missglückten Klärungsversuch schob Christine Diets die Kugel zum 1:1-Ausgleich ins eigene Netz.

Aber auch eine knappe Stunde in Überzahl reichte am Ende nicht für den erhofften Dreier. „Insgesamt war es ein sehr enttäuschendes Spiel der SG St. Wolfgang/Lengdorf“, bedauert eine enttäuschte Pressesprecherin Heidi Zeheter. (fk)