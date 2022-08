Sieben Urlauber, elf Verletzte: Bei Finsing fallen 18 Spieler aus

Von: Sebastian Voichtleitner

Den nächsten Dreier im Visier hat Rot-Weiß Klettham 2 um Alen Hujdur (l.) gegen Hörlkofen. © Christian Riedel

FCF-Trainer Florian Neubert setzt auf die AH – Das Spitzenspiel steigt in Langengeisling

Landkreis – Auch wenn zwei Zweite Mannschaften aufeinandertreffen, kann sich diese Partie durchaus Spitzenspiel nennen. Der FC Langengeisling mit neun, der FC Schwaig mit sechs Punken – beide Teams sind stark in die neue Spielzeit gestartet. Entsprechend selbstbewusst geht Langengeislings Coach Sebastian Held in die Partie: „Unsere Personalsituation ist derzeit so gut, dass wir sechs Spieler auf die Tribüne setzen müssen. Wir sind gewappnet und wollen mit einem Sieg ins Herbstfest starten.“ Gegner Schwaig will Held dennoch nicht unterschätzen: „Das ist der bisher stärkste Gegner und gehört zu den Favoriten auf den Aufstieg.“ Dieser Rolle ist sich der FCS bewusst. „Wir sind punktetechnisch im Soll und wollen zum Volksfest-Auftakt Zählbares mitnehmen“, stellt Schwaigs Trainer Markus Beck fest, der personell ebenfalls aus dem Vollem schöpfen kann und keine Ausfälle zu verzeichnen hat.

Auch wenn gegen Schwaig 2 in der Vorwoche der Kürzere gezogen wurde, sieht sich der FC Moosinning 3 gewappnet. „Wir hätten vor allem kämpferisch gegen Schwaig ein 2:2 verdient gehabt“, sagt FCM-Sprecher Sebastian Kollmannsberger. Positiv stimme ihn vor allem die aktuelle Personalsituation, denn im Vergleich zur Vorwoche ändere sich nichts, womit der Kader komplett sei. Auch bei der SpVgg Eichenkofen gibt es derzeit wenig auszusetzen, bis auf die Verletzten Josef und Lukas Ippisch ist der Kader komplett. Gegen „starke Moosinninger“ muss laut Pressesprecher Thommy Frieß nicht viel verändert werden: „Wir spielen bisher eine gute Saison. Hätten wir die bisherigen Chancen genutzt, wären schon jetzt mehr Punkte drin gewesen.“

Einen „Gegner auf Augenhöhe“ erwartet Erich Witt, Trainer von Rot-Weiß Klettham 2, wenn der Hörlkofener SV in der Herzogstadt gastiert: „Der SV hat eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern – vor allem Stipkovic, Dünhuber und Sickan stechen hier heraus.“ Die aktuelle Personalsituation – Jakob Triefelder und Oli Kurowski kommen zurück, Georg Neumayr, Max Osterholzer und Tino Förg fehlen – lassen Witt dennoch positiv ins Spiel gehen. Auch bei Gegner Hörlkofen kommen nach und nach die Leistungsträger zurück. Der Kader ist laut Coach Christoph Böning komplett. So sei die Vorgabe auch klar: „Die Moral ist gut, wir haben gegen den Klassenprimus Neuching eine starke Leistung gezeigt – wir spielen ganz klar auf Sieg“, betont er.

Während in Klettham und Hörlkofen keine Personalsorgen herrschen, scheint das Personalpech bei Schlusslicht FC Finsing 3 voll eingeschlagen zu haben. „Wir haben sieben Urlauber und elf Verletzte – die Vorzeichen vor dem Spiel gegen den Topfavoriten SpVgg Neuching könnten besser sein“, zeigt sich Finsings Coach Florian Neubert bedient. So setzt er vor allem auf Unterstützung aus der AH. Die Rollen seien im Derby dennoch klar verteilt: „Neuching hat nicht nur eine junge, ausgeglichene Truppe, sondern hat mit Zoran Pejic auch noch den Toptorjäger der letzten Jahre in seinen Reihen.“ Die SpVgg ist sich ihrer Favoritenrolle bewusst, Sportchef Rudi Weber warnt aber: „Solche Spiele können schnell in die Hose gehen.“ Schon in der Vorwoche habe man gesehen, was passiere, wenn zu viele Fehler gemacht würden. „Wir haben aber in dieser Woche daran gearbeitet und tun alles, um einen schönen Volksfestabend zu haben“, sagt der optimistische Weber.

Auch beim bisher punktlosen SV Walpertskirchen soll es endlich mit den ersten drei Punkten klappen. „Gerade am ersten Herbstfest-Wochenende muss für uns die Devise lauten, dass es jetzt mit dem ersten Dreier klappen soll“, gibt sich SVW-Coach Sergio Linke selbstbewusst. Den Gegner FC Eitting 2 könne er nur schwer einschätzen, da das letzte Aufeinandertreffen beider Teams schon Jahre zurückliegt, „aber nicht umsonst halten sich die Eittinger schon seit Jahren in der A-Klasse“, betont Linke.

Die Spiele, unsere Tipps

Langengeisling II - FC Spfr. Schwaig II 2:3 Sa. 16:00

SV Walpertskirchen II - FC Eitting II 2:2 So. 13:00



RW Klettham II - Hörlkofener SV 1:2 So. 13:00



FC Moosinning III - SpVgg Eichenkofen 2:4 So. 13:00



SpVgg Neuching - FC Finsing III 5:0 So. 15:00