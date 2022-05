SG St. Wolfgang: Frauen setzen Siegesserie fort - Und klettern auf Platz Vier

Der TSV St. Wolfgang (weiße Trikots) setzt seine Siegesserie fort. © Christian Riedel

Die 120 Kilometer Anfahrt lohnten sich für die SG Wolfgang/Lengdorf/ Hörgersdorf. Denn mit dem 3:1-Sieg bei der DJK Ingolstadt fuhren sie den sechsten Sieg in Folge ein.

St. Wolfgang – Hart umkämpft war die Kreisliga-Partie allerdings sehr wohl. Beide Mannschaften ließen nur wenige Torchancen zu. In der 38. Minute gelang Sophia Schorer die Gästeführung. Nina Grunder hatte sich von der Mittellinie bis zum Strafraum durchgedribbelt, flankte auf die Torjägerin, die ihren 14. Saisontreffer erzielte.

In der zweiten Halbzeit bestimmte die SG St. Wolfgang das Spielgeschehen, dennoch fiel zunächst kein weiterer Treffer – bis zur 76. Minute, als Veronika Lipp einen Eckball in die Mitte zog, wo Jennifer Lindner per Kopf zum 2:0 traf.

Wenige Minuten später verkürzte Susanna Renz durch einen Freistoß auf 1:2. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Spiel etwas hitziger. In der Nachspielzeit schloss Schorer einen Sololauf mit dem 3:1 ab. (hz)