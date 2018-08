Siegreiche Wartenberger treffen auf siegreiche Oberdinger

Aufsteiger will dem Titelfavoriten Paroli bieten

TSV Wartenberg gegen TuS Oberding, TSV Aspis Taufkirchen gegen FC Türk Gücü Erding, SC Moosen gegen SV Eichenried, DJK Ottenhofen gegen SV Buch, SpVgg Altenerding gegen SC Kirchasch und SV Walpertskirchen gegen den FC Forstern: Die Kreisklasse-Spiele im Überblick.

TSV Wartenberg – TuS Oberding (So., 15 Uhr):

Titelfavorit Wartenberg erwartet Aufsteiger Oberding. Beide Teams haben zum Auftakt gewonnen. Dennoch sieht Oberdings Trainer Hans Bruckmeier den TuS in der Außenseiterrolle „gegen die mit Abstand beste Mannschaft der Liga“. Er schwärmt von einer „seit Jahren eingespielten Mannschaft mit überragenden Einzelspielern, die taktisch und technisch wunderbaren Fußball bietet“. Bis auf Mario Matosevic (Urlaub) und Markus Holzmann (Gesperrt) kann der TuS in Bestbesetzung antreten. Bruckmeier kündigt an: „Wir werden uns was einfallen lassen, um Wartenberg Paroli bieten zu können.“

TSV Aspis Taufkirchen – FC Türk Gücü Erding (So., 15 Uhr):

„Nachdem wir in Oberding selbst verschuldet Punkte liegen haben lassen, hoffen wir auf Punkte im Heimspiel gegen Türk Gücü“, sagt Aspis-Abteilungsleiter Karl Valentin. „Es wird eine Partie auf Augenhöhe, bei der Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden.“ Julian Schaumaier und Mathias Guttmann kehren in den Kader zurück, fehlen werden Florian Dillis, Alexander Müller, Andreas Scheitza, Benjamin König und Andrej Ivanovski. „Ein schweres Spiel“ erwartet Gökmen Uluhan, Abteilungsleiter bei Türk Gücü. „Als Aufsteiger kommen die mit viel Schwung, da müssen wir Vollgas geben.“

SC Moosen – SV Eichenried (So., 15 Uhr):

„Erst mal sind wir froh, das Auftaktspiel gewonnen zu haben“, betont Eichenried Trainer Andreas Ostermair. „Weiterhin bleibt die Vorgabe: Punkte sammeln für den Klassenerhalt.“ Florian Bies fällt aus, er hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür ist Maxi Ostermair nach abgelaufener Rotsperre wieder im Kader. „Mit Moosen kommt eine starke Mannschaft, die letzte Saison schon oben mit dabei war und diese Saison in den ersten beiden Spielen überzeugt hat, was die Aufgabe für uns nicht leichter macht“, weiß der SVE-Coach. „Wir wollen dagegenhalten und hoffen natürlich, dass am Ende was rausspringt.“

DJK Ottenhofen – SV Buch (So., 15 Uhr):

Zum Auftakt hatte der SV Buch spielfrei und greift erst jetzt ins Geschehen ein. „Da es für uns das erste Spiel ist, wollen wir natürlich optimal starten und einen Sieg einfahren“, hofft der Bucher Fußball-Chef Robert Augustin. „Trainer Dragan Pesic hat die Mannschaft top vorbereitet, allerdings fehlen mit Daniel Haberl und Michael Simon verletzungsbedingt zwei extrem wichtige Stützen.“ Darüber hinaus sind zwei Spieler noch im Urlaub. „Ottenhofen steht nach zwei Niederlagen schon mit dem Rücken zur Wand und ist daher nicht zu unterschätzen“, sagt Augustin. „Ein Sieg sollte für uns aber Pflicht sein.“

SpVgg Altenerding – SC Kirchasch (So., 15 Uhr):

Beide Mannschaften haben am ersten Spieltag gleich mal eine Duftmarke gesetzt. Kirchasch mit dem 4:1 gegen Walpertskirchen und Altenerding mit dem 2:1 in Moosinning. „Nach einer sehr intensiven Trainingswoche freut sich die Mannschaft auf das Spiel gegen Kirchasch, eine Mannschaft mit hoher Offensivqualität“, sagt Altenerdings Trainer Jenö Rauch, der auf Bernd Lehmer (Sperre) und Florian Amann (Urlaub) verzichten muss. Angeschlagen sind Marcus Balbach, Dominic Florian und Alex Kropp. „Wir hauen alles raus, wie gegen Moosinning“, kündigt Rauch an. „Schau ma, was rauskommt.

SV Walpertskirchen – FC Forstern (So., 15 Uhr):

„Die Enttäuschung nach der 1:4 Klatsche in Kirchasch ist groß“, sagt Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier. „Und jetzt kommt mit Forstern der Angstgegner, gegen den wir letztes Jahr in beiden Spielen chancenlos waren.“ Beim WSV fallen Louis Schwarz und Korbinian Widl sind aus, Robert Dormeier und Thomas Hötscher sind angeschlagen. „Walpertskirchen hatte einen ähnlichen Auftakt wie wir“, weiß Forsterns Trainer Rüdiger Aigner. Der FCF hat 1:3 gegen Wartenberg verloren. „Ich bin allerdings sicher, dass der WSV stärker auftreten wird, als bei unserem letzten Aufeinandertreffen.“

