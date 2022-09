Sophia Schorer schießt St. Wolfgang zum Sieg

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Wolfgang im Vorwärtsgang: Sandra Lechner lässt hier Moosinnings Kapitänin Tanja Herzig stehen. © Roland Albrecht

Die St. Wolfganger Stürmerin traf im Finale doppelt. Und jetzt ist schon klar: 2023 gibt es eine dritte Auflage des Teamwear-Cups, vermutlich als Blitzturnier

Schwaig – Kreisligist SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf hat den Teamwear-Cup 2022 gewonnen. Das Team von Sigi Obermeier holte sich verdient den Pokal eines Turniers, das allerdings unter vielen terminlich bedingten Absagen litt. Dennoch soll es 2023 eine dritte Auflage geben, da waren sich die Organisatoren Manfred Buchhauser (FCS), Stefan Karamatic (FCL) und Sponsor Bernhard Schuster (TS Teamwear) einig. Buchhauser ließ aber durchblicken, dass der Modus angepasst werden soll, zumal zeitgleich auch noch der Bezirkspokal stattfindet. Möglich sei ein Blitzturnier mit allen Mannschaften an einem Tag, so Buchhauser.

Die Spiele am Finaltag:

Spiel um Platz fünf: FC Schwaig – SG Kirchasch 5:2 – Schon nach 13 Sekunden musste SG-Torhüterin Maria Bauer erstmals gegen Lisa Maier klären. Schwaig machte weiter Druck, erspielte sich mehrere Torchancen, doch die Gäste waren effektiver und trafen mit der ersten Möglichkeit. Luisa Mayrhofer staubte aus kurzer Distanz ab (20.). Zehn Minuten später setzte sich Sophia Buchhauser über halblinks durch und glich zum 1:1 aus, was Franziska Gruber mit der neuerlichen Gästeführung beantwortete (35.). Das Lattenkreuz verhinderte das mögliche 2:2 durch Buchhauser. Der Ausgleich fiel aber im zweiten Durchgang durch Maier (52.). Mit einem Freistoß aus halbrechter Position brachte Emily Grimes den FCS erstmals in Führung. Sie erhöhte dann auch noch auf 4:2, und Buchhauser markierte den 5:2-Endstand.

Spiel um Platz drei: FC Langengeisling 2 - TSV Eching 2:4 – Die FCL-Reserve überließ dem Bezirksoberligisten die Spielkontrolle, setzte aber mit den schnellen Angreiferinnen Yasmine Burunc und Jasmin Weißig kleine Nadelstiche, doch der letzte Pass kam selten präzise genug. Panagiota Tsanaka bestrafte in der 32. Minute einen Fehler der ansonsten stark haltenden FCL-Torfrau Celine Siebrecht zum 1:0. Kurz nach Wiederanpfiff wurde Weißig schön freigespielt und erzielte das 1:1. Beide Mannschaften wollten jetzt die Führung. Nach einer sehenswerten Kombination traf Elisa Josephs für Eching (60.). Doch der FCL gab nicht auf, und Milena Schulte setzte die Kugel aus fast 30 Metern ins Tor (70.). Das Spiel blieb offen. Letztlich sorgten ein Treffer nach einem Eckball (Sandra Mederl, 77.) und ein Konter gegen die aufgerückten Geislingerinnen für die Entscheidung (Gentiana Hoxha, 90.)

Finale: SG St. Wolfgang/ Lengdorf/Hörgersdorf – FC Moosinning 2:1 – In der ersten Halbzeit dominierte die SG das Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Die Wolfgangerinnen kreierten viele schöne Spielzüge, das einzige Problem waren die Abschlüsse. Erst in der 53. Minute brach das Team den Bann. Evi Brandlhuber hatte sich über rechts durchgesetzt. Ihr scharfer Schuss prallte an die Latte. Sophia Schorer spielte noch Torfrau Cornelia Schirmer aus und erzielte das 1:0. Die SG blieb am Drücker. Hinten ließ die Abwehrkette mit Anna Obermeier, Jenny Lindner, Lisa Butzenberger und Lena Kussinger nichts anbrennen. Kam doch ein Ball aufs Tor, war Keeperin Sabine Winkler zur Stelle. Und vorne gibt’s ja Stürmerin Schorer. In der 71. Minute spielte sie die Moosinninger Abwehr aus und traf flach zum 2:0. Spannend machte die Partie noch Catharina Limbrunner, die in der 82. Minute auf 1:2 verkürzte. Mehr ließ die SG aber nicht mehr zu und durfte sich über den Teamwear-Cup 2022 freuen.

Dieter Priglmeir/Heidi Zeheter