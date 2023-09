Souveräner Sieg des TSV Dorfen: Peterskirchens Mittermaier verhindert Schlimmeres

Endlich wieder die „Gaga“-Faust: Gerhard Thalmaier (3. v. l.) jubelt nach dem 1:0. Michi Friemer, Florian Brenninger und Bastian Rachl (v. l.) freuen sich mit ihm. Rechts: Peterskirchens konsternierter Abwehrmann Marcel Schauberger. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Starke Vorstellung des TSV Dorfen: Gegen den TSV Peterskirchen konnte ein souveräner Sieg eingefahren werden. Im Mittelpunkt: Dorfens Kapitän Gerhard Thalmaier sowie Peterskirchens Torwart Markus Mittermaier.

Dorfen - Die Dorfener Abwehrreihe stand von Anfang an gut, wenngleich sie auch immer aufpassen musste, dass kein Fehler passierte. Die Baumgärtner-Mannen hatten zunächst die besseren Möglichkeiten. Nach einem undurchsichtigen Gestochere im Gäste-Strafraum wurde Fabio Zöller bei seinem Torschuss gerade noch abgeblockt (14.). Dann wollte Michael Friemer Thalmaier von der rechten Seite bedienen. Seine Hereingabe wurde gerade noch zur Ecke abgewehrt (19.).

Dann war es aber doch so weit. Nach einem schönen Spielzug orientierte sich Thalmaier mit dem Leder am Fuß in die Mitte, zog aus 16 Metern ab. Sein Rechtsschuss schlug im linken Eck zum umjubelten 1:0 ein (31.).

TSV Dorfen gegen TSV Peterskirchen: Heimmannschaft mit souveräner Halbzeitführung

Während der ersten halben Stunde waren die Isenstädter klar überlegen. Gegen die harmlose Sturmreihe der Gäste behielt die Defensivreihe die Oberhand. Aber die Einheimischen leisteten sich immer wieder leichtsinnige Abspielfehler. Auch das frühe Anlaufen beim Spielaufbau schmeckte den Dorfenern nicht. Aber noch vor der Pause fiel das erlösende 2:0 (41.) nach einem Angriff über die linke Seite. Zöller setzte Thalmaier mustergültig in Szene. Der ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und traf flach ins rechte Eck.

Dann doch noch eine Schrecksekunde für die Heimmannschaft. Plötzlich stand Marcel Schauberger alleine vor Keeper Alexander Wolf, der aber diese Situation bravourös per Fußabwehr meisterte (42.). Dann versuchte Alexander Linner nach einer gefährlichen Hereingabe von links noch zu retten. Das Leder prallte schließlich gegen den Pfosten (45.).

Ausgeglichene zweite Hälfte

Nach dem Wiederanpfiff wurde es spannender. Nach einer Kombination zwischen Zöller und Thalmaier scheiterte Manuel Zander mit seinem 16-Meter-Schuss an Torwart Markus Mittermaier (47.). Als der Gästekeeper acht Minuten später schon geschlagen war, rettete ein Verteidiger fünf Meter vor dem Tor.

Aber auch Dorfens Torwart Wolf half seinem Team mit einem Reflex nach einem Versuch von Schauberger (57.). Nach Doppelpass mit dem eingewechselten Alexander Heilmeier kreuzte Leon Eicher alleine vor Mittermaier auf, der jedoch mit dem Fuß klärte (58.). Friemer traf nach Heilmeier-Pass die Latte (78.). Eicher (79.) und Marvin Bräuniger (90.) scheiterten an Mittermaier. (Hans-Peter Mertins)

Statistik

TSV Dorfen: Wolf, Eder, Zöller (85. Blaha), Linner, Rachl (79. Bräuniger), Brenninger, Friemer (92. Hänle), Thalmaier (52. Heilmeier), Zander, Eicher (84. Tenha), Sporrer – TSV Peterskirchen: Mittermaier, Schauberger, Leitner, Reichgruber (46. Schlögl), Hauser, Schauberger (68. Vorsamer), Spiel (85. Ortner), Irlweg, Maier, Rudholzner (73. Mayer), Rohde (46.Lebesmühlbacher) – Schiedsrichter: Dolderer (Bernried) – Zuschauer: 155 – Tore: 1:0 Thalmaier (31.), 2:0 Thalmaier (41.)

Stimmen zum Spiel

Dominik Schlögel, Abteilungsleiter und Spieler des TSV Peterskirchen: „Wir haben die Partie verdient 0:2 verloren, hatten aber dennoch unsere Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer oder mehr. In der zweiten Halbzeit sind wir gut zurückgekommen, haben unsere Chancen leider wieder nicht verwerten können. Wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre.“

Heiko Baumgärtner, Trainer des TSV Dorfen: „Das, was wir uns vorgenommen hatten, hat die Mannschaft mit einer starken Leistung umgesetzt. Wir wussten, dass wir gegen eine starke Defensivreihe agieren müssen. Trotzdem haben wir uns viele klare Möglichkeiten erspielen können. Leider haben wir den Sack nicht zumachen können. Leon Eicher und Michael Friemer scheiterten in aussichtsreichen Positionen. Alles, was gefehlt hat, war der dritte Treffer, dann wäre alles klar gewesen. Schließlich war es aber doch ein verdienter Sieg.“