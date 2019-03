Das ewig junge Duell: Unser Bild zeigt eine Partie aus den frühen 1980ern, die Günther Krzizok geleitet hat. Auf dem Bild oben erzielt Alois Bauer (2. v. l.) einen Treffer beim Fraunberger 3:1-Sieg. Die Reichenkirchener (v. l.) Georg Peis, Alois Oberpriller, Josef Heilmaier und Anton Gruber können ihrem Torwart Georg Fink (r.) nicht mehr helfen. Georg und Sepp Peis (l. Bild, v. l.) erinnern sich gern an die vielen epischen Duelle gegen den Nachbarrivalen aus der Gemeinde. Fotos: Kressierer, Priglmeir

Das Spiel des Jahres ist für die SG Reichenkirchen immer das Duell gegen Fraunberg

von Dieter Priglmeir schließen

Reichenkirchen – Es stand 1:1, und der Abschlag war ein Fall für Alois Oberpriller. „Er hatte den härtesten Schuss“, erzählt Sepp Peis. „Wir wollten das 1:1 über die Zeit retten.“ Deshalb drosch Oberpriller den Ball einfach ins hohe Gras, damit die Fraunberger möglichst lang suchen mussten.

Peis grinst und sagt: „Und es hat geklappt.“ Der 53-Jährige ist ein Urgestein der SG Reichenkirchen. Von 1984 bis 2005 hat er Unmengen von Gemeindederbys bestritten. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) wird er in Fraunberg von draußen mit seiner SG mitfiebern. Klar, der FC sei Favorit, „aber vielleicht holen wir ja einen Punkt“.

Sein zehn Jahre älterer Bruder Georg ist etwas pessimistischer. „Da wird wohl Fraunberg gewinnen“, befürchtet er. Dabei hat er einst selbst an der Sensation mitgewirkt, die der SG 1983 gelungen ist: ein 2:2 beim allerersten Punktspielderby – und das nach einem 0:2-Rückstand.

„Ich weiß noch jede Minute“, erzählt Georg Peis. 1978 als Tennisverein gegründet, zählte er gemeinsam mit Hans Liebl zu den treibenden Kräften, bei der SGR auch eine Fußballabteilung aufzubauen. Er sowie drei andere Reichenkirchener hatten zuvor beim FC Grünbach gekickt, drei waren in Eichenkofen zuhause. „Und der Rest war völlig unerfahren“, erzählt Georg Peis. „Deshalb haben wir gegen Fraunberg auch mit einer hohen Niederlage gerechnet.“

Denn eigentlich war die SG noch gar nicht reif für das Derby. „Unsere Umkleidekabinen waren noch gar nicht fertig. Wir haben unsere auswärtigen Spieler mit nach Hause genommen, damit sie duschen konnten“, erzählt Peis und denkt an die Aufregung vor dem ersten Gemeindeduell zurück. „Wir hatten 260 zahlende Zuschauer“, erinnert er sich. „Speziell die alten Reichenkirchener, die gleich nach dem Krieg schon einmal einen Fußballverein gründen wollten, haben sich gefreut.“

Aber dann ging es los wie befürchtet. Schnell lag die SG 0:2 hinten. „Lorenz Haider und Lorenz Angermaier waren die Torschützen, glaube ich“, meint Peis. „Das 0:2 hat uns gar nicht so gestört. Wir wollten halt nicht zu hoch verlieren.“ Doch zu Beginn der zweiten Hälfte köpfte Franz Nett das Anschlusstor. Eine Viertelstunde vor Schluss dann das 2:2 (Peis: „Ich glaube, Sepp Graf hat’s geschossen“). Der Rest war eine Abwehrschlacht und dann der große Jubel über den Coup. Die Gäste fanden es nicht so lustig, was kein Wunder war, denn „zwischen Fraunberg und Reichenkirchen wird schon seit 500 Jahren gestritten“, meint Georg Peis, fügt aber hinzu: „Es waren immer harte Duelle, aber es ist nie aus dem Rahmen gefallen.“

Das bestätigt auch sein Bruder Sepp, der in der Jugendmannschaft noch beim FCF gespielt hat. „Dann habe ich gewechselt“, sagt er und verbessert sich gleich, „ich bin heimgegangen.“

In den folgenden 21 Jahren hat er viele Derbys durchgestanden. Eine 0:7-Heimniederlage zum Beispiel. Alois Bauer und Helmut Maier, der am Sonntag als Trainer bei der SGR am Spielfeldrand stehen wird, waren über Jahre die Fraunberger Torgaranten.

Das schönste Spiel sei aber eines gewesen, nach dem beide Teams etwas zu feiern hatten, „Fraunberg stand als Meister fest, und wir mussten unbedingt gewinnen, um nicht aus der Kreisklasse abzusteigen“, erinnert sich Sepp Peis. „Aber die Fraunberger haben uns nichts geschenkt. Das Spiel war...“, er überlegt kurz, „heute würde man sagen: sehr intensiv.“ Aber dann hätten Anton Brunner und Markus Hintermaier den 2:1-Sieg herausgeschossen. Danach hätte der Fraunberger Gerhard Lex sogar zum Klassenerhalt gratuliert. Ob er vielleicht mitgefeiert habe? „Nein“, sagt Sepp Peis, „so weit ging’s dann doch nicht.“

Er freut sich auf das Gemeindeduell. Es sei das wichtigste Spiel des Jahres. Ist es dann ein Problem, dass beide Vereine in der Jugend zusammenarbeiten? „Das ist sinnvoll, die beste Lösung. Es läuft super“, sagt Sepp Peis. Er selbst trainiert die B-Jugend.