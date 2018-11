Spiel des Lebens: Forstern-Frauen im DFB-Pokal gegen Meister Wolfsburg 

„Spiel am Sonntag eine tolle Belohnung“

von Eicke Lenz schließen

Das Spiel ihres Lebens beginnt für die Spielerinnen des FC Forstern an diesem Sonntag um 14 Uhr. Zwar haben sie in der jüngsten Vergangenheit schon sportliche Höhepunkte erlebt wie den Aufstieg in die Regionalliga Süd oder den Gewinn des BFV-Landespokals, der überhaupt erst die Eintrittskarte für die DFB-Pokalspiele auf Bundesebene war.

Forstern – Doch das Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg, den amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger, ist nun der absolute Höhepunkt.

Und wer darf jetzt ran gegen den VfL? Forsterns Trainer Thilo Herberholz bedauert, dass Franzi Stimmer nach ihrer Bänderverletzung weiterhin pausieren muss. Überhaupt würde er gern alle Spielerinnen aus dem Kader einsetzen, „denn jede einzelne hat sich in den vergangenen Monaten über die Maßen im Training und den Spielen für den Verein buchstäblich zerrissen, und das Spiel am Sonntag wäre eine tolle Belohnung dafür.“

Doch die strengen Regeln des DFB lassen dem Trainer keinen Spielraum. Er weiß, dass er einigen der 21 Spielerinnen des FCF-Aufgebots keine Einsatzminuten geben kann. Da für die Partie nur ein Kader von 18 Spielerinnen zulässig ist, fallen schon einmal drei weg, die keinesfalls zum Einsatz kommen können. Auf jeden Fall aber will der Coach – unabhängig vom Spielstand – so viele Reservisten wie möglich zum Einsatz kommen lassen. Ob das wie in der Regionalliga vier sind oder nur drei, das muss noch geklärt werden.

An eine Sensation gegen den großen Favoriten VfL Wolfsburg glaubt niemand so recht. Am Mittwoch war das DFB-Fernsehen zu Besuch in Forstern. Da versicherte Thomas Urbaniak, Technischer Leiter des FC, dass sein Team zwar mit Respekt, aber ohne Angst in das Spiel gehen werde: „Wir sind top vorbereitet und top motiviert. In der Mannschaft herrscht eine tolle Stimmung. Wir müssen mit elf Leuten unser Tor verteidigen, was sehr schwierig ist.“ Eine Niederlage mit weniger als sechs Toren wäre Urbaniak durchaus recht, wie er versichert, denn der FC Bayern habe ja auch schon sechs Tore bekommen. Trainer Herberholz empfiehlt seiner Mannschaft, mit viel Freude in das Spiel zu gehen, die 90 Minuten zu genießen und vom Gegner viel zu lernen.

Das Spiel ist restlos ausverkauft. Der große Gegner reist mit dem Flugzeug an, kommt nach letzten Meldungen mit seinem Top-Kader, der mit etlichen Nationalspielerinnen verschiedener Länder gespickt ist. Den großen Andrang der auswärtigen Zuschauer geleiten die Forsterner Feuerwehr und Ordnungskräfte des FC zu den vier verschiedenen Parkpätzen. Der Parkplatz beim FC Forstern ist gesperrt für das Rote Kreuz, die Feuerwehr, die Polizei und diverse Imbissbuden.

Den Zuschauern aus der unmittelbaren Nähe wird der Besuch zu Fuß empfohlen. Behinderungen und Einschränkungen im Straßenverkehr sind nicht auszuschließen, und auch deshalb wird ein frühzeitiges Erscheinen angeraten.

Der Kader:

Scherer, Kink, Kneissl, Altenweger, Reininger, Krumay, Eder, Ruckdeschel, Deißenböck, Kothieringer, Schatzeder, Grimm, Deißenböck, Pleyer, Stadler, Kopp, Fortmann, Nguyen und Marhauser.