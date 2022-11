„Völlig unnötig“ – Nebulöser Abbruch in der Frauen-Bayernliga erzürnt beide Trainer

Guter Durchblick gefragt: Forsterns Franzi Stimmer (vorne) schlägt eine Flanke in den Nebel, der später stärker wurde, woraufhin der Schiri die Partie abbrach. Foto: eicke Lenz © Eicke Lenz

Aufgrund einer Verspätung der Schiedsrichter beginnt das Bayernliga-Spiel zwischen Frensdorf und Forstern verspätet. Wegen des Nebels wird das Spiel abgebrochen. Beide Trainer toben hinterher.

Forstern – Unzufrieden mit dem Ende des Bayernligaspiels zwischen dem FC Forstern und dem Gast aus Frensdorf waren die beiden Trainer Andreas Übler (SV Frensdorf) und Sebastian Wiese (FC Forstern). Den Abbruch des Spiels nach gut einer Stunde Spielzeit kommentierten sie unisono gleich: „Der Abbruch war völlig unnötig, und auch wie er zustande kam, war verwunderlich.“

Spiel beginnt mit halbstündiger Verspätung

Das für 18 Uhr angesetzte Spiel begann mit einer halbstündigen Verspätung, weil das Schiedsrichtergespann nicht rechtzeitig am Spielort eingetroffen war. Die Sichtverhältnisse waren nebelbedingt grenzwertig. Nach etwa einer Stunde Spielzeit besprach Schiedsrichter Fathi Farras mit seinen beiden Assistenten Natalia Stoliavova-Dunaevskaia und Alex Kechagias sowie Spielerinnen beider Teams die Situation. Dann verkündete der Unparteiische eine Unterbrechung von einer halben Stunde. Doch der Nebel war danach eher dichter, und der Schiedsrichter brach dann das Spiel ab, das nun wiederholt werden muss.

Die Frensdorfer Spielerinnen und erst recht der Anhang hatten noch die knapp 250 Kilometer lange Heimfahrt in den Landkreis Bamberg bei dichtem Nebel vor sich und kamen erst in den frühen Morgenstunden an.

Schiedsrichter übersieht Zeichen der Assistenten im Nebel

Das Spiel selbst litt natürlich unter dem starken Nebel, traf aber beide Teams gleichermaßen. Forstern legte Wert auf eine stabile Abwehr und ließ nur wenig zu. Nur einmal entwischte auf der rechten Seite Annalena Haderlein in deutlicher Abseitsstellung der Forsterner Abwehr. Zwar zeigte Assistentin Stoliavova-Dumaevskaia dies an, doch der Unparteiische unterbrach nicht, wohl weil er das Zeichen im Nebel nicht gesehen hatte. Aber der Ball ging nur an den Pfosten. Wenig später hatte Forsterns Torfrau Tine Kneissl keine Mühe mit einem Flachschuss Haderleins.

Forstern übernahm mehr und mehr die Kontrolle, und Frensdorfs Abwehr hatte alle Mühe, die Kreise der einsatzfreudigen Pija Reininger, Vroni Auer und Sandra Obermeier zu stören. Aus dem Mittelfeld sorgten Anita Wimmer und die emsige Franzi Stimmer für weiteren Druck.

Kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Reininger auf der linken Seite durch, und den Pass in die Mitte verwertete Anita Wimmer zur verdienten Führung. Forstern setzte sofort nach, und nur eine Minute später traf Stimmer ins Tor – sollte dabei aber die Torfrau behindert haben, und der Treffer fand keine Anerkennung. Auch nach Seitenwechsel war Forstern aktiver, ehe dann nach einer knappen Viertelstunde der Abbruch kam.

Landesliga Süd: Forsterns Zwoate verliert trotz engagiertem Auftritt

In der Tabelle der Landesliga Süd liegt Forsterns zweite Frauenmannschaft abgeschlagen auf dem letzten Platz. Doch das merkte man der Mannschaft beim Gastspiel beim Tabellenzweiten und ehemaligen Bundesligisten SC Regensburg nicht an, das nur knapp mit 0:1 Toren verloren wurde.

Die Reise nach Regensburg verbanden die Forsternerinnen gleich mit einem Ausflug. Bereits am Freitag brach die Mannschaft auf und sah sich die Stadt an. Beim Spiel tags drauf war die Mannschaft bestens motiviert, und der große Favorit Regensburg hatte alle Mühe, auch gut ins Spiel zu kommen. Zwar hatten die Gastgeberinnen mehr Spielanteile, doch klare Torchancen waren Mangelware.

Magdalena Biersack erzielt Tor des Tages

In der zweiten Halbzeit trat der Tabellenzweite noch dominanter auf, und Forstern verlor mehr und mehr den Zugriff aufs Spiel, doch mit guter kämpferischer Einstellung konnte die Null zunächst noch gehalten werden. Aber nach einer Ecke wurde der Ball zwar abgewehrt, doch bei der dann folgenden Hereingabe stimmte die Zuordnung nicht mehr, und Magdalena Biersack verwertete die Flanke zum Tor des Tages nach einer knappen Stunde Spielzeit.

Aufgrund der zweiten Halbzeit verdienten sich die Gastgeberinnen den Sieg, doch Forstern hatte mit einer guten Einstellung bewiesen, dass die Mannschaft an guten Tagen durchaus für eine Überraschung gut sein kann.