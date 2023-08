„Keiner muss meinen, dass das eine lockere Abendveranstaltung wird“: Buchbach startet im Pokal

TSV Buchbach gastiert beim Bezirksligisten VfL Waldkraiburg. © FuPa

Erster Auftritt des TSV Buchbach in dieser Saison im Pokal.

Buchbach – Der Fußball-Regionalligist gastiert in der 1. Runde des Toto-Pokals am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr beim Bezirksligisten VfL Waldkraiburg, der mit einem 1:0 am Samstag gegen den FC Langengeisling in die Saison gestartet ist.

„Es gilt einfach, die erste Runde zu überstehen, keiner muss meinen, dass das eine lockere Abendveranstaltung wird“, sagt Buchbachs Trainer Alex Käs, der dem einen oder anderen Spieler, der an den ersten beiden Regionalliga-Spieltagen nicht so lange im Einsatz war, Spielzeit geben wird: „Die Jungs waren ja nahe dran und haben mit ihren Trainingsleistungen das Niveau hochgehalten. Das gilt sowohl für den Torhüter, als auch für einige Feldspieler. Trotzdem werden wir die ganze Grundordnung nicht wild durcheinanderwürfeln.“

Schließlich wollen sich die Rot-Weißen weiter einspielen und haben natürlich den Anspruch, die ersten Runden zu überstehen. Käs: „Das ist ja das Spannende am Pokal, dass man ein paar Runden überleben muss, um dann die attraktiven Gegner zu bekommen.“ (Michael Buchholz)