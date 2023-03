Erdinger Kreisklasse: Spitzenduell zum Saisonstart

Von: Tobias Fischbeck

Verdienter Sieg: Mehmet Cay (r.) bejubelt den Treffer zum 2:1 für den FC Türkgücü Erding im Nachholspiel gegen den FC Hohenpolding. Andreas Ertl, Alexander Schmid und Torwart Maximilian Grichtmaier (v. l.) sind komplett bedient. © Christian Riedel

Rot-Weiß Klettham trifft auf Moosen, Aspis erwartet ein Kampfspiel gegen den TSV St. Wolfgang.

Landkreis – Spektakulärer hätte der Spielplan in der Kreisklasse nicht gestaltet werden können. Zum Auftakt ins Fußballjahr 2023 kommt es zum Duell der beiden punktgleichen Teams an der Tabellenspitze. Im Hinspiel hatte sich Rot-Weiß Klettham knapp mit 3:2 Toren gegen den SC Moosen durchgesetzt. „Wir haben gegen Klettham etwas gutzumachen“, sagt Moosens Trainer Maxi Bauer. Die Vorbereitung mit Trainingslager in Barcelona sei super gewesen. Auf Simon Reger und Alexander Weinzierl muss er verzichten.

Überraschungsteam Klettham hatte laut Spielertrainer Florian Leininger Höhen und Tiefen in der Vorbereitung. „Um reinzukommen, wäre mir ein anderer Gegner lieber. Moosen hat mit Abstand die beste Offensive. Man muss nicht nur auf Bauer, Körbl, Daumoser und Galler aufpassen. Auch Forsthuber ist gut drauf“, weiß Leininger. Maxi Niedermair fehlt.

Der FC Hohenpolding musste sich am Wochenende im Nachholspiel Türkgücü Erding 1:2 geschlagen geben. Trotzdem sagt Trainer Dimi Petkos vor dem Spiel gegen die SpVgg Altenerding: „Wir wollen an die gute Leistung anknüpfen. Wir wissen, dass mit Altenerding der Topfavorit zu uns kommt.“ Okan Manav ist bei Hohenpolding verletzt, Max Nitzl rot-gesperrt. Altenerding kann theoretisch die Tabellenführung übernehmen, die Vorbereitung war gut. „Hohenpolding hat ein Spiel bestritten, das ist ein kleiner Vorteil“, sagt Abteilungsleiter Andi Heilmaier. Neuzugang Ridwan Bello gibt sein Punktspieldebüt.

Unter den vier Liga-Besten hat der FC Finsing 2 überwintert. Der Rückstand auf die ersten Drei beträgt aber bereits neun Punkte. Zum VfB Hallbergmoos 2 fährt das Team von Trainer Thomas Bonnet als Favorit. In einer „durchwachsenen Vorbereitung“ hatte man mit Personalmangel zu kämpfen. Nun kehren Langzeitverletzte zurück. Andi Simml, Stefan Jell, Bene Schiwietz, Maximilian Brieglmeier und Lucca Stark sind wieder da. „Das sind Neuzugänge für mich“, sagt Bonnet. Bis Saisonende ausfallen wird Christopher Biendl, wegen seines Studiums, Michael Bayer. Manuel Fuchs und Sebastian Schätzl sind ab sofort fester Bestandteil der ersten Mannschaft in der Bezirksliga. Außerdem fehlt Marco Simml.

Ein Sieg für den TSV St. Wolfgang beim TSV Aspis Taufkirchen ist Pflicht, um den Relegationsplatz zu erreichen. Aspis schielt auf die direkten Nichtabstiegsplätze. „Es ist das erste Endspiel für uns, aber auch für St. Wolfgang. Daheim wollen wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Das wird ein reines Kampfspiel“, glaubt Spielertrainer Leo Balderanos. Orhan Ibil ist rot-gesperrt, Maxi Bachmaier verletzt. St. Wolfgangs Trainer Stephan Rottenwaller spricht von einer „durchwachsenen Vorbereitung. Es wird ein Keller-Derby, in dem alles passieren kann. Aspis ist daheim klar im Vorteil. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Im Duell der Tabellennachbarn treffen der SV Eintracht Berglern und der TuS Oberding aufeinander. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Neuzugang Maurice Steck hat überzeugt“, so Co-Trainer Marcus Balbach. Er wird gemeinsam mit Chef-Trainer Nino Filippetti in die letzte Rückrunde gehen. Bis auf Urlauber Lucas Wastian sind alle Mann an Bord. „Nach einer eher guten Vorbereitung gehen wir mit einem sehr kleinen Kader ins erste Rückrundenspiel“, sagt Oberdings Pressesprecher Franz Humpl. Zu den gesperrten Christian Werner und Basti Stemmer kommen zahlreiche verletzte und erkrankte Spieler dazu.