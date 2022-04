Moosinning/Eichenrieder Spitzenduo vor undankbaren Aufgaben

Von: Tobias Fischbeck

Vergeblich gestreckt: Moosens Torwart Florian Leininger kann das Finsinger 2:1 nicht verhindern. Helmut Rampeltshammer, Maximilian Bauer und Anton Mundigl (v. l.) können nur noch hinterherschauen © Riedel

Der FC Moosinning 2 muss nach Forstern, Eichenried erwartet den TSV Isen.

Landkreis – Noch fünf Runden stehen in der Kreisklasse an, und es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss an. Nach dem fulminanten 8:0 gegen Klettham möchte Spitzenreiter FC Moosinning 2 „den Schwung mitnehmen, auch wenn wir einige Ausfälle zu beklagen haben“, sagt Spielertrainer Benedikt Thumbs. Beim FC Forstern ist seine Mannschaft Favorit, aber er weiß: „Dort ist es immer unangenehm zu spielen. Wir konnten dort seit Ewigkeiten nicht gewinnen und wollen endlich den Bann brechen.“ In Forstern ist der Respekt groß: „Das wird ein sehr, sehr harter Brocken“, weiß Pressesprecher Albert Bowinzki. Deswegen wäre „ein Punkt absolut top. Meine Hoffnung ist, dass wir so stabil stehen, wie in den letzten Wochen.“

Der SV Eichenried, punktgleich mit Moosinning, aber mit einem Spiel mehr, bestreitet gegen den TSV Isen bereits das letzte Heimspiel der Saison, bevor es in einer Woche ins „Finale“ gegen Moosinning geht. „Wir wollen unsere Serie von fünf Siegen in Folge weiter ausbauen“, wünscht sich Trainer Stefan Huber. Isen hat den Klassenerhalt nach sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen fast sicher. Der eminent wichtige Sieg in Hörgersdorf unter der Woche wurde aber teuer bezahlt. „Stand jetzt kann ich zum Personal noch gar nichts sagen, weil wir so viele angeschlagene Spieler haben“, berichtet Isens Trainer Tiemo Wennrich.

Der Tabellendritte FC Hohenpolding ist gegen den FC Finsing 2 eindeutiger Favorit, obwohl die auf dem Relegationsplatz liegenden Finsinger zuletzt zwei Siege eingefahren haben. „Es hat sich gezeigt, dass sie noch lange nicht abgeschrieben sind. Ich hoffe, wir legen wieder so eine disziplinierte Leistung hin wie gegen Berglern, ansonsten werden wir uns sehr schwer tun“, meint FCH-Coach Thomas Bachmaier.

Keine Abstiegssorgen hat der TuS Oberding. Gegen den SV Eintracht Berglern gibt es etwas gut zu machen, findet TuS-Pressesprecher Franz Humpl: „Wenn man auf das Hinspiel zurück blickt, haben wir in Berglern zwei Punkte liegen lassen. Die wollen wir zurückholen“. In Abwesenheit von Trainer Nino Filippetti, der sich im Mexiko-Urlaub befindet, kümmert sich Co-Trainer Marcus Balbach um die Berglerner Mannschaft. Er warnt vor der Defensivstärke Oberdings. Zudem fehlen Maximilian Falkenberg. Markus Huber sowie Wolfgang Fischer verletzungsbedingt. Zwei weitere Akteure machen Urlaub.

Nach der Pleite im Nachholspiel gegen Finsing, kann der SC Moosen eigentlich nicht mehr höher klettern. Gegen RW Klettham ist das Team von Maxi Bauer Favorit. Bei den Erdingern brennt spätestens seit dem 0:8 gegen Moosinning der Baum, der Klassenerhalt ist noch nicht ganz gesichert.

Eine klare Sache sollte dagegen das Spiel zwischen dem sieglosen Schlusslicht SV Buch und dem TSV Aspis Taufkirchen werden. „Klar wollen wir drei Punkte holen“, sagt Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos, obwohl Kiriakos Diamantidis, Savvas Georgiadis und Mathias Guttmann fehlen.