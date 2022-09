A-Klasse 8: Spitzenreiter müht sich zum Sieg über Schlusslicht

Von: Dieter Priglmeir

Kopfball zum 1:1: Innings Darijo Cancar (Nr. 14) überwindet Keeper Jonas Gutwirth, Foto: DFI © DFI

Der FSV Steinkrichen gewinnt in der A-Klasse 8 gegen die Reserve des SC Moosenn, während Inning das Verfolgerduell gewinnt. Der Überblick.

FSV Steinkirchen 1 SC Moosen II 0

Steinkirchen gegen Simon Hinterwimmer – so ging das 90 Minuten lang. Der Moosener Keeper ließ sich partout nicht überwinden. Immer wieder scheiterten Ibrahim Krraki, Tobias Obermaier und alle anderen FSV-Spieler am Torwart oder am eigenen Unvermögen. Hinterwimmer hielt zudem einen Strafstoß von Max Mühlhuber. Nur einmal war er dann doch machtlos: Als sein Mitspieler Christian Huber einen Freistoß, den Kosta Papantoniou aus 20 Metern über die Mauer gehoben hatte, ins eigene Tor abfälschte (62.).

FC Inning 2 FC Fraunberg 1

„Wir haben in der Halbzeitpause viel geredet“, berichtet Innings Spielertrainer Adrian Hahn. Das war auch nötig, denn zuvor waren die Gäste besser und verdienten sich im Nachhinein die frühe Führung durch Thomas Schmied (3.). „Mit ihren Chipbällen hatten wir große Schwierigkeiten“, sagt Hahn. Der eingewechselte Toni Cosic brachte mit seinen Ecken die Wende. Erst köpfte Darjo Cancar den Ausgleich (53.). Dann bediente er Spielertrainer Hahn, der den Ball nochmal ins Getümmel bugsierte, von wo ihn „irgend ein Bein“, so Hahn, über die Linie drückte. „Vielleicht war’s sogar ein Eigentor“, meint der FCI-Coach, der sogar noch zwei vergebene Konterchancen von Cosic und Matthias Lex sah. Kurz vor Schluss rette Keeper Johannes Weigert zweimal den Sieg.

SG Reichenkirchen 5 BSG Taufkirchen 2 0

Erst drei Stunden vor Anpfiff hatte Robert Lex aufgrund zahlreicher Erkrankten seine Aufstellung zusammen. „Der bunt zusammengewürfelte Haufen“, so Lex, legte aber mächtig los. SGR-Spielertrainer Lex verwandelte einen an ihn verursachten Elfmeter und verwertete eine Hereingabe von Christian Graf zum 2:0 (14./21.). Nach einer Ecke von Patrick Helmer köpfte Christian Graf das 3:0 (28.), und Manuel Weber jagte die Kugel mit dem Außenrist zum 4:0 unter die Latte (34.). Graf setzte den Schlusspunkt, nachdem BSG-Keeper Benjamin Nieder einen Lex-Schuss nicht hatte festhalten können (82.). Angesichts der Chancen „hätte es auch zweistellig ausgehen können“, meint Lex.

TSV Grüntegernbach 3 FC Lengdorf 2 0

„Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, meint Lengdorfs Trainer Stefan Ortner. Aber dann unterlief einem FCL-Verteidiger ein folgenschwerer Fehlpass, Simon Bauer lief allein aufs Gästetor und traf zum 1:0 (66.). Kurz darauf verursachte Johannes Obermaier einen Strafstoß, den Niklas Bürger zum 2:0 verwandelte (74.). Ortner: „Kein böses Foul, aber ein klarer Elfmeter.“ Nach einer Ecke stieg schließlich Andreas Bauer am höchsten und traf zum 3:0 (82.). Ortner: „Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg.“

SC Kirchasch 2 2 TSV Wartenberg 2 4

Einen Blitzstart hat die Wartenberger Zweite bei der zweiten Mannschaft des KSC hingelegt. Mauricio Czaika gelang bereits nach sieben Minuten die Führung für die Gäste. Vom Elfmeterpunkt legte Niklas Unterreitmeier das 2:0 nach (23.). Auch in Hälfte zwei ließ Wartenberg den Gastgebern keine Chance. Maximilian Bauer traf nach einer Stunde zum 3:0, und nur acht Minuten später erhöhte Bastian Tietz auf 4:0. Die Gastgeber aber bewiesen Moral und kamen durch Spielertrainer Marcel Tätzel zum 1:4 (84.). In der Schlussminute war erneut Tätzel mit dem 2:4 zur Stelle. pir/do