Die eigene Erste als Bremse: Das Dilemma des FC Moosinning 2

Teilen

Grund zur Freude hat bisher der FC Moosinning 2. Hier bejubelt das Team einen Treffer gegen den TSV Allershausen. © Christian Riedel

Bei der zweiten Mannschaft des FC Moosinning läuft es in dieser Saison. Aktuell führt sie die Kreisliga 2 mit 27 Punkten aus elf Spielen an. Dadurch befindet sich der Verein in der einzigartigen Lage, dass die Zweite aller Voraussicht nach um den Aufstieg in die Liga mitspielt, in der bereits die erste Mannschaft aktiv ist. In der Bezirksliga Oberbayern Ost liegt der FCM zurzeit auf Platz sieben im gesicherten Mittelfeld.

Moosinning – Zum starken Saisonstart von Moosinning 2 sagt Spielertrainer Benedikt Thumbs: „Es läuft aktuell überragend, und als Aufsteiger haben wir überhaupt nichts zu verlieren.“ Die besondere Konstellation der beiden Mannschaften ist auch bei den Spielern ein Thema. „Am Anfang haben wir uns aus der Gaudi heraus Gedanken gemacht. Falls wir den Aufstieg aber wirklich schaffen sollten, wäre es natürlich sehr schade, dass uns diese Chance verwehrt bleibt“, so Thumbs.

Ein Aufstieg ist laut Reglement nämlich gar nicht möglich. Der Spielleiter der Liga, Ludwig Schmidt, musste sich zu diesem Sonderfall selbst erst einmal informieren. „So einen Fall habe ich noch nie gehabt“, sagt Schmidt, der bereits seit 16 Jahren Spielleiter ist.

Der BFV gibt für die Aufstiegsberechtigungen der zweiten Mannschaften klare Regeln vor: „Laut der Spielordnung kann die zweite Mannschaft von Moosinning höchstens in der Kreisliga spielen.“ Nur bis zur Kreisklasse ist es möglich, dass zwei Mannschaften eines Vereins auf dem selben Niveau spielen, dann aber in unterschiedlichen Gruppen.

Besonders kurios wäre ein Abstieg der ersten Mannschaft, denn dann müsste die zweite Mannschaft trotz starker Saison den Zwangsabstieg antreten. Soweit wird es aber aller Voraussicht nach nicht kommen, da der FCM in der Bezirksliga derzeit eine solide Saison spielt.

Thumbs freut sich trotz des nicht möglichen Aufstiegs auf die restliche Kreisliga-Saison und im Speziellen auf das Topspiel diesen Sonntag gegen den Tabellenzweiten TSV Eching: „Es sind viele Spieler dabei, die schon Bezirks- und Landesliga gespielt haben. Gegen Eching werden wir sehen, wo wir als Mannschaft wirklich stehen.“

LUKAS CHRISTOFORI

Die Tabelle

1. FC Moosinning II 11 28: 14 27

2. TSV Eching 11 23: 7 25

3. TSV Hohenwart 11 20: 12 21

4. FCA Unterbruck 11 24: 14 18

5. TSV Allershausen 11 16: 14 17

6. SC Kirchasch 11 15: 19 17

7. SV Walpertskirchen 11 21: 15 16

8. FC Eitting 11 23: 18 16

9. FC Lengdorf 11 12: 17 14

10. TSV Wartenberg 11 21: 23 12

11. SV Eichenried 11 17: 23 11

12. BSG Taufkirchen 11 15: 29 11

13. SV Kranzberg 11 10: 21 8

14. SV Wörth 11 11: 30 5