Trotz drei Tore gegen den Spitzenreiter - Sportfreunde Schwaig bleiben in Landshut ohne Erfolg

Die SpVgg Landshut in den weißen Trikots - hier gegen die Eintracht aus Freising © lehmann

In einem turbulenten Spiel mit drei Zeitstrafen und acht Toren zogen die Sportfreunde aus Schwaig beim Spitzenreiter aus Landshut letztendlich den Kürzeren.

Schwaig – Mit einer bitteren 3:5 (3:3)-Niederlage kehrte der FC Schwaig von seinem Gastspiel beim Landesligaprimus SpVgg Landshut heim. In einem wilden, hitzigen und hart umkämpften Match zeigte die Held-Elf viel Moral, kämpfte sich zweimal nach Rückständen zurück ins Spiel und wurde trotzdem nicht belohnt. Schwaigs Trainerteam musste die Startelf ein weiteres Mal umbauen: Für den verletzten Hannes Hornof rückte der aus dem Kurzurlaub zurückgekehrte Nils Wölken in die Innenverteidigung, und für seinen rotgesperrten Zwillingsbruder Franz Hornof stand diesmal Robin Schmid zwischen den Pfosten, der bereits in der 2. Minute im Fokus stand.

Nach einem Rückpass wollte er den Ball nach vorne schlagen, doch die Kugel landete bei Landshuts Routinier Stefan Alschinger. Der ehemalige Buchbacher Regionalligakicker reagierte blitzschnell, stoppte den Ball und schlenzte ihn vom linken Strafraumeck ins verwaiste Schwaiger Tor zur frühen Führung. Die Gäste hatten den ersten Schock noch nicht verdaut, als es schon 2:0 hieß. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Kevin Pino Tellez von der linken Seite in die Mitte, wo Yannick Justvan sieben Meter vor dem Tor am höchsten stieg und einköpfte. Doch Schwaig schüttelte sich und drängte auf den Anschlusstreffer, der dann auch in der 15. Minute fiel.

Ben Held luchste seinem Gegenspieler im Strafraum den Ball ab und vollstreckte gewohnt sicher zum 1:2. In der 29. Minute durften die Gäste zum zweiten Mal jubeln. Nach einem Foul 22 Meter vor dem Tor jagte Held den Freistoß flach ins untere linke Toreck zum Ausgleich. Doch der Tabellenführer schlug nur wenige Minuten später zurück. Nach einem schnellen Konter wurde der Ball von der rechten Seite in die Mitte gespielt. Lucas Biberger schaltete am schnellsten und schob zur abermaligen Führung für die Gastgeber ein. Aber auch diesen Nackenschlag verdaute Schwaig schnell und glich nur vier Minuten später aus.

Tobi Jell fing einen Landshuter Angriff ab, legte den Ball auf Maxi Hellinger ab, der seinerseits Held am rechten Flügel bediente. Schwaigs Spielertrainer sah in der Mitte Raffi Ascher, der sich wunderbar im Rücken seines Gegenspielers löste und die butterweiche Flanke per Flugkopfball zum 3:3 einnetzte. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch beider Mannschaften. Sowohl Landshut als auch Schwaig wollte den vierten Treffer. Schiedsrichter Michael Schmid hatte alle Hände voll zu tun, da die Partie immer hitziger wurde. In der 61. Minute schickte er zunächst Robin Justvan für zehn Minuten vom Feld, drei Minuten später folgte Ben Held auf der anderen Seite.

Beide Teams hatten nun ihre Chancen. Zunächst verpasste der zum ersten Mal im Landshuter Dress auflaufende Stürmer Stephan König eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite nur um Zentimeter. Großes Pech hatte Schwaigs Kapitän Jell, als sein toller Schuss vom Innenpfosten ins Feld zurücksprang und nicht die 4:3-Führung bedeutete. Diese fiel in der 70. Minute für die Gastgeber. Yannick Justvan trieb den Ball nach vorne. Bei dem Versuch, aus 25 Metern in halbrechter Position eine Flanke nach innen zu ziehen, rutschte ihm der Ball über den Spann, so dass sich die Kugel über Torwart Schmid hinweg ins linke Kreuzeck senkte.

Schwaigs Torhüter blieb keine Abwehrmöglichkeit. Nun warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne und wurden in der 96. Minute ausgekontert. Dominik Past lief allein auf das Tor zu und vollstreckte zum 5:3-Endstand. Eine bittere Niederlage für den FC Schwaig, der sich mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte. (Rainer Hellinger)