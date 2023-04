Spitzenreiter war zu stark für Langengeislinger Notelf

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Die FCL-Frauen kassierten diesmal eine Niederlage. © Christian Riedel (Archiv)

Die Überraschung blieb aus. Die Fußballerinnen des FC Langengeisling unterlagen bei Spitzenreiter RW Überacker mit 0:2 (0:1) Toren.

Langengeisling –Trainer Stefan Karamatic war dennoch mit seinem Team zufrieden, das sich teuer verkaufte. 13 Spielerinnen aus dem Kader musste der FCL ersetzen. Aus der Zweiten Mannschaft rückten Franzi Neumayr, Yasemin Burunc und Milena Schulte nach, die ihre Sache sehr gut machten und mithalfen, das Spiel über 90 Minuten offen zuhalten.

„In der Defensive haben wir lange sehr gut dagegen gehalten“, lobte der Coach sein Team. „Allerdings ist derzeit aktuell auch nicht das Glück auf unserer Seite.“ Genauer gesagt kam das Pech in drei Wellen. In der 30. Minute wurde Julia John bei einem Konter schön freigespielt, doch die aufmerksame RWÜ-Keeperin Isabella Gimmy eilte im richtigen Moment aus dem Kasten und verhinderte den Torschuss.

Richtig ärgerlich wurde es für den FCL in der 40. Minute, als der Schiedsrichter bei einem laut Karamatic „absolut fairen Tackling“ im Strafraum ein Foul sah. Johanna Draude nahm das Geschenk an und verwandelte den Elfmeter zum 1:0 (40.).

Kurz vor der Halbzeit die nächste Hiobsbotschaft: Claudia Neumair, seit Wochen Aktivposten im FCL-Spiel, musste verletzt raus.

Allmählich ließ bei den Geislingerinnen die Kraft nach. Die Heimelf zeigte nun, warum sie in der Bezirksoberliga ganz oben steht. Mit einem Doppelpass umspielte der RW-Sturm die FCL-Abwehr, und Luisa Barth traf zum 2:0 (54.). Die Messe war damit gelesen. Überacker hatte noch einige gute Chancen, doch Langengeislings Torfrau Celine Siebrecht ließ sich nicht mehr überwinden. „Am Ende war nicht mehr drin, und bei so vielen fehlenden Leistungsträgern kann man mit dem Ergebnis hoch zufrieden sein“, so die Bilanz von Trainer Karamatic.

Jetzt gilt es erst einmal Kraft zu sammeln. Am Donnerstag fährt der FCL-Tross ins Trainingslager nach Kroatien, um sich auf den Endspurt der Liga vorzubereiten. DIETER PRIGLMEIR