Altenerding legt Berufung ein, „weil es Widersprüchlickeiten in der Satzung gibt“

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Der SpVgg Altenerding schlug den FC Hohenpolding deutlich mit 4:0 dank der Tore von Loher (2x), Tunjic und Bilalli. © Herkner Guenter

Die SpVgg Altenerding hat drei Punkte am Grünen Tisch verloren, die sie eigentlich in der Kreisklasse durch den 4:0-Sieg über den FC Hohenpolding auf dem Rasen gewonnen hatte.

Altenerding – Nach dem Urteil und durch das 0:0 im Freitagsspiel gegen den VfB Hallbergmoos 2 fällt das Team von Pedro Locke in der Kreisklasse auf Platz fünf zurück. Wie berichtet, hatte die SpVgg einen Spieler des Jahrgangs 2004 eingewechselt, der zuvor schon in der Reserve gespielt hatte. Über sein Spielrecht scheiden sich die Geister, weil im Fußballkreis Donau/Isar aufgrund der Altersabsenkung andere Regelungen als im restlichen Oberbayern gelten. Altenerdings Fußballchef bestätigte zwar, dass die Vereine zwar bei der Spielgruppentagung darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass 2004er nur einmal spielen dürfen, „aber die Sonderbestimmungen für den Kreis Donau/Isar wurden erst im Anschluss an diese Tagung veröffentlicht.“

Heilmaier betonte nochmal, dass er keinen Groll gegen den FC Hohenpolding hege, „denn das wäre scheinheilig, weil ich das für meinen Verein ja auch gemacht hätte“. Er kündigte aber auch an, dass die SpVgg gegen das Urteil in Berufung gehen werde und bei einer erneuten Niederlage notfalls auch in die letzte Instanz beim Verbandssportgericht. Ihm sei auch von höherer Stelle beim BFV dazu geraten worden, „weil es sehr wohl einige Widersprüchlichkeiten in der Satzung gibt“.

Wie berichtet, hat die DJK, die eine Woche später gegen die SpVgg Altenerding 0:5 verloren hat, im selben Fall auf einen Einspruch verzichtet. (pir)