Meisterschaft in der Tasche: Altenerdings Zweite steigt in die A-Klasse auf

Teilen

SpVgg Altenerding II: Jubel über die Meisterschaft und den Aufstieg in die A-Klasse. © ANH

Schon sechs Spieltage vor Saisonende konnte sich die Zweite Mannschaft der SpVgg Altenerding den Aufstieg in die A-Klasse sichern.

Altenerding – Nach dem 9:0-Erfolg gegen den FC Inning 2 ist den Veilchen trotz noch vier ausstehender Spiele die Meisterschaft in der B-Klasse 5 nicht mehr zu nehmen. Die Aldinger-/Feuker-Schützlinge spielten heuer gewissermaßen schon in einer anderen Liga, denn in 21 Spielen sind die Altenerdinger bislang noch ungeschlagen und gingen 19 Mal als Sieger vom Platz.

Nur beim SV Eichenried 2 (1:1) und beim SV Zustorf (0:0) gab es Punkteteilungen – und das Torverhältnis von 88:8 spricht ohnehin Bände. (anh)