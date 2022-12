Der FC Ingolstadt ruft: SpVgg Altenerdings Lis Amagjekaj (13) wechselt

Sein neues Dress präsentiert Lis Amagjekaj. Steve Zimmermann (l.) und Marco Kronthaler (r.) wünschen viel Glück. Foto: anh © anh

Altenerding – Einmal mehr wurde ein Lizenzverein bei der SpVgg Altenerding fündig. Der FC Ingolstadt verpflichtete Lis Amagjekaj.

Die Schanzer waren bei einem Spiel gegen die SpVgg auf den dribbelstarken Offensivspieler aufmerksam geworden und luden ihn zum Probetraining ein. Dabei konnte Amagjekaj, der seit 2015 bei der SpVgg ist, die guten Eindrücke bestätigen.„Natürlich haben wir Lis keine Steine in den Weg gelegt, denn wir kennen sein Talent und trauen ihm zu, dass er sich auch in Ingolstadt behaupten kann“, erklärt Jugendleiter Florian Aldinger, er gibt aber auch ohne Vorbehalt zu, „dass es immer wehtut, wenn man einen geschätzten Leistungsträger an höherklassige Vereine verliert“. Allerdings besteht immer noch die Hoffnung, dass sich das Talent noch einmal das Altenerdinger Trikot überstreifen wird.

„Sollte es in Ingolstadt nicht klappen, dann werde ich wieder nach Altenerding zurückkehren, und ein anderer Verein kommt für mich nicht in Frage“, so der 13-Jährige. Seine bisherigen Trainer Steve Zimmermann und Marco Kronthaler drücken ihm aber die Daumen, dass er sich beim FCI durchsetzt. (anh)