SpVgg Altenerding gewinnt Spitzenspiel – Klettham bleibt dran – Berglern hadert mit Schiri

Von: Daniela Oldach

Packende Zweikämpfe sahen die vielen Zuschauer im Sepp-Brenninger-Stadion. Hier ist Altenerdings Pedro Flores (2. v. l.) am Ball gegen Moosens Michael Willmes (l.). Auf den Fersen ist ihm Felix Daumoser. Rechts: Alex Weiher. © Güh

In der Kreisklasse Donau/Isar 4 war am vergangenen Wochenende einiges los. Die SpVgg Altenerding gewinnt das Spitzenspiel gegen Moosen. Die weiteren Partien im Überblick.

SVE Berglern – FC Finsing II 1:1

„Wir waren besser als im Hinspiel, bleiben zuhause ungeschlagen und wollten auch vor Finsing bleiben. Das alles haben wir mit dem Ergebnis geschafft“, meinte SVE-Coach Nino Filippetti zum 1:1. „Zwei reguläre Tore wurden uns aber nicht anerkannt. Fabian Taubmann hatte den Ball kurz vor der Auslinie zu Maurice Steck gespielt, der einnetzte.

Doch der Schiri hatte den Ball bei Taubmanns Aktion schon im Aus gesehen. Nach einem Einwurf konnte die SVE-Abwehr den Ball nicht klären, er fiel als Querschläger Stefan Morawitz vor die Füße, der vom Sechzehner aus halbhoch zur Finsinger Führung abzog (28.). Beim vermeintlichen 1:1 behinderten sich Francesco Murgia und sein Gegenspieler selbst.

Murgia stand als Erster auf und netzte zum 1:1 ein, doch eben wegen Foulspiels wurde dieses Tor nicht anerkannt. Keine Diskussion gab es aber dann beim Treffer von Matteo Gumpold. Thomas Schmid hatte sich über die linke Außenbahn durchgesetzt und auf Steck verlängert, der Gumpold bediente.

Gegen die Laufrichtung von FCF-Keeper Tobias Forchhammer traf Gumpold zum 1:1 (73.). Finsing hatte noch zwei Riesenchancen, doch einmal klärte SVE-Schlussmann Thomas Bauer, einmal packte Steck die Grätsche aus.

TSV St. Wolfgang – DJK Ottenhofen 1:1

Zwei Siege und zwei Unentschieden: Die Platzherren arbeiten sich aus dem Tabellenkeller. Für DJK-Trainer Hans Bruckmaier war es „ein insgesamt schlechtes Fußballspiel. Auf dem hohen, weichen Rasen ist der Ball gar nicht gut gerollt“. Dennoch war er mit dem Punkt zufrieden, denn in der Schlussphase war die DJK nur noch zu neunt auf dem Platz.

TSV-Torwart Manuel Glasl, von dem Bruckmaier ganz angetan war, hielt nach 20 Minuten einen gut geschossenen Elfmeter von Thomas Ostermaier. Torlos wurden die Seiten gewechselt. Dann fiel ein Ball von Simon Peinelt hoch in den Strafraum und fiel über DJK-Schlussmann Andreas Stürzer zum 1:0 in die Maschen (49.).

Der eingewechselte Martin Wiethaus köpfte eine Flanke von Julian Jaros zum Ausgleich ein (80.). Kurz darauf bekam Wiethaus eine zehnminütige Zeitstrafe. Jaros traf beim Tackling den Gegner und bekam dafür die Rote Karte (90.). Doch die DJK brachte die Nachspielzeit ohne ein weiteres Gegentor über die Bühne.

FC Türk Gücü Erding II – VfB Hallbergmoos II 2:0

„Es waren verdiente drei Punkte. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können, aber wir haben die Tore nicht gemacht“, sagte TG-Spielertrainer Benji Tas. Kaan Cay und Tas selbst ließen dicke Chancen verstreichen. Hallbergmoos selbst hatte nur zwei Ecken, die nichts einbrachten. In der Pause stellte Tas sein System um, die Platzherren agierten fortan offensiver.

Und das zahlte sich aus. Kaan Cay traf zwar nur den Pfosten, doch der Ball kam zu Yasin Sahin, der ihn mit links zum 1:0 reindonnerte (55.). Cay selbst machte dann das 2:0. Nach einem schnellen Abschlag kam das Leder zu Cay, der sich in einer 1:1-Situation durchsetzte und einschob (86.).

SpVgg Altenerding – SC Moosen 2:0

Überwiegend Mittelfeldgeplänkel war in der ersten Halbzeit der Partie angesagt. Leart Bilallis Schuss verfehlte das Ziel (9.). Domenik Gruber setzte aus 20 Metern zum Schuss an, doch auch er traf nicht (40.). Für Gruber kam in der zweiten Halbzeit Samuel Kronthaler. Und diese Einwechslung zahlte sich aus, denn nach einer Stunde traf er zum 1:0. Pedro Flores wollte eigentlich eine Flanke schlagen, doch der Ball wurde länger und länger und schlug schließlich zum 2:0 ein (76.).

TuS Oberding – FC Forstern 2:3

Vier Spiele, vier Niederlagen – und das jeweils mit nur einem Tor Unterschied: Beim TuS hapert’s derzeit. Schon früh durften die Gäste die Führung bejubeln. Basti Keilhacker nagelte einen Freistoß aus 21 Metern ins Kreuzeck (5.). Per Elfmeter glich Chris Werner aus.

Zuvor war Thomas Holzmann gefoult worden (41.). Recht viel mehr war in der ersten Halbzeit nicht geboten. Nach dem Seitenwechsel setzte Forstern einen Konter, den Keilhacker mit seinem zweiten Treffer abschloss (51.). Tobias Keserü erhöhte per Kopfball auf 3:1 (77.).

Florian Gerbl brachte die Hausherren mit einem Schlenzer ins rechte untere Eck zwar noch auf 2:3 heran (84.), doch mehr war für den TuS nicht drin. Sebastian Stemmer hatte beim Zwischenstand von 1:3 eine Flanke und damit ein mögliches 2:3 verpasst.

TSV Isen – RW Klettham 2:5

„Es war kämpferisch eine sehr, sehr gute Leistung. Wir sind unheimlich stolz, wie die Mannschaft auf die letzten Tage reagiert hat“, sagt TSV-Abteilungsleiter Oliver Schmid. Und schon nach drei Minuten durften die TSV-Anhänger jubeln. Marc Obermeier hatte einen Elfmeter eingenetzt. Christoph Greckl besorgte den Ausgleich (12.).

Durch ein Eigentor ging wiederum Isen in Front (21.). Mit einem Distanzschuss brachte Luis Bigalke Klettham wieder heran (30.). Klettham hatte spielerisch natürlich die eine oder andere Möglichkeit, doch Isen hielt kämpferisch dagegen. Thomas Greckl brachte die Gäste mit einem abgefälschten Schuss dann erstmals in Führung (61.) und erhöhte auch auf 4:2 (75.). Per Strafstoß gelang Tobias Paulus der 5:2-Endstand (79.). Einen weiteren Elfmeter verschoss Klettham. (Daniela Oldach)

Die Partie TSV Aspis Taufkirchen – FC Hohenpolding wurde witterungsbedingt abgesetzt.