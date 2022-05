SpVgg Altenerding: Meister der A-Klasse 7 Donau/Isar lässt nicht locker - Souveräner Auswärtsieg

Ist mit seinen Schützlingen bereits sicher aufgestiegen: SpVgg Altenerding-Trainer Pedro Locke (l.). © Riedel

Die SpVgg Altenerding steht bereits als Sieger der A-Klasse fest. Das hielt die Mannschaft von Trainer Pedro Locke am Mittwoch aber nicht vom Toreschießen bei der SpVgg Eichenkofen ab.

Eichenkofen/Altenerding - Auch nach dem Aufstieg in die Kreisklasse ist der Meister der A-Klasse 7 noch torhungrig. Von Beginn an dominierte der Gast in Eichenkofen, versäumte es aber zunächst, Zählbares zu erzielen. Erst nach 34 Minuten sorgte Leart Bilalli mit einem an Elmaz Mujic verursachten Strafstoß für die Pausenführung.

SpVgg Altenerding: Ungefährdeter Sieg bei der SpVgg Eichenkofen

Nach Wiederbeginn blieb Altenerding am Drücker. Mit seinem zweiten Treffer machte Bilalli alles klar. Selbst ein Platzverweis gegen Mittelfeldakteur Johannes Irl konnte Altenerding nicht stoppen. Nur eine Minute nach der Hinausstellung traf Mujic nach Traumpass von Samuel Kronthaler zum 3:0. Einmal auf den Geschmack gekommen, erhöhte er fünf Minuten später – diesmal von Alexander Weiher in Szene gesetzt – auf 4:0. Auf Seiten der Gastgeber kam einzig David Lutzny zu zwei Abschlüssen, die aber Altenerdings Keeper Jonas Pamer sicher entschärfte. (anh)