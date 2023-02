SpVgg Altenerding: Schneeräumaktion wird belohnt

Ein Aufwärmprogramm der anderen Art sah Trainer Pedro Locke für seine Fußballer vor dem Testspiel gegen die BSG Taufkirchen vor.

Altenerding – Er versammelte seine Schützlinge zwei Stunden vor dem Anpfiff, um den Kunstrasenplatz in den Geislinger Ängern von den Schneemassen zu befreien. Der geräumte Untergrund kam der SpVgg sehr zugute. Sie bezwang den Kreisligisten 3:0.

Von Beginn an war man klar überlegen und belohnte sich nach 27 Minuten mit dem Führungstreffer von Ajdin Nienhaus. Weitere Chancen vergab die SpVgg, ehe in der 74. Minute der kurz zuvor eingewechselte Antonio Kavran die Führung ausbaute. Kurz vor dem Ende bekam die SpVgg nach einem Foul an Leart Bilalli einen Strafstoß zugesprochen, den Torhüter Lukas Loher verwandelte. (anh)