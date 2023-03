SpVgg Altenerding ringt auch Bezirksligisten nieder

Auch der Bezirksligist FC Eintracht Landshut konnte die Siegesserie der Kreisklassenkicker der SpVgg Altenerding nicht stoppen, denn die Locke-Schützlinge setzten sich mit 3:2 Toren durch.

Altenerding – Während man in den vergangenen Spielen vor allem in der zweiten Hälfte aufdrehte, sorgte diesmal ein bärenstarker erster Durchgang für die Grundlage, ehe der 3:0-Vorsprung noch einmal in Gefahr geriet. Die SpVgg übernahm schnell das Kommando, und Tore von Maximilian Supe per Kopfball nach einer Ecke, Samuel Kronthaler und Tobias Neuner, der einen an Kronthaler verursachten Elfmeter verwandelte, brachten die klare Pausenführung.

Nach Wiederbeginn kamen die Niederbayern entschlossen aus der Kabine, und ein Doppelschlag innerhalb der ersten fünf Minuten sorgte wieder für Spannung. In der Schlussphase drängte die Eintracht auf den Ausgleich, doch die Veilchen brachten den Vorsprung über die Zeit. (anh)