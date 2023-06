SpVgg Altenerding: Noch ein Neuer für die Veilchen – Frisch kommt aus der Oberpfalz

Nach seiner Versetzung

Bis zuletzt schien die Kaderplanung bei der SpVgg Altenerding für die kommende Saison abgeschlossen, doch nun konnte man mit Dominik Frisch noch einen weiteren neuen Spieler gewinnen.

Altenerding – „Es waren personell keine weiteren Maßnahmen geplant, doch wir haben dann letzte Woche eine Anfrage von Dominik, der aus beruflichen Gründen nach Erding zog, erhalten“, erklärt der Sportliche Leiter Matthias Dasch.

Der 24-jährige Offensivspieler kann sportlich eine imponierende Vita vorlegen: Nach seiner Jugendzeit, die er überwiegend bei der JFG Osser in der Oberpfalz verbrachte, war der damalige Bezirksligist SpVgg Lam von ihm überzeugt und nahm den Youngster sofort in den Kader auf. Auf Anhieb schaffte er den Sprung ins Team und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der SpVgg in die Landesliga. Auch dort gehörte er zu den Stammkräften.

Anschließend musste er aber etwas kürzertreten, denn sein Beruf erforderte einen Umzug nach Rheinland-Pfalz, wo er in den letzten zwei Jahren seine Ausbildung absolvierte. „In dieser Zeit war ich dann nicht mehr aktiv und habe nur noch in ganz seltenen Fällen in Lam gespielt, aber ich habe nun gemerkt, dass ich ohne Fußball nicht sein kann und habe mich deshalb nach meiner Versetzung nach Erding nach einem neuen Verein umgeschaut“, erklärt der Neuzugang.

„Nach der langen Pause werden wir ihm genügend Zeit geben, dass er sein altes Level wieder erreicht, aber es gibt keinen Druck, sondern beide Seiten werden die notwendige Geduld aufbringen“, verspricht Altenerdings Trainer Pedro Locke, der „keine Wunderdinge“ erwartet.