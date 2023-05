SpVgg Ansbach gegen TSV Buchbach LIVE: Nimmt der Kultklub den Riesenschritt Richtung Klassenerhalt?

Von: Boris Manz

Gegen den FC Pipinsried traf Muteba zum zwischenzeitlichen 1:0. Heute ist er nach abgesessener Geldsperre wieder im Kader. © Imago/Beautiful Sports

Die SpVgg Ansbach empfängt zum 35. Spieltag der Regionalliga Bayern den TSV Buchbach. Geht die Erfolgsserie unter Uwe Wolf weiter? Der Live-Ticker.

35. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Ansbach gegen TSV Buchbach.

Der TSV Buchbach ist nach acht Spielen unter Uwe Wolf noch ungeschlagen – Hält die beeindruckende Serie an?

Anpfiff im Xaver-Bertsch-Sportpark ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach – Der Kultklub strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Kein Wunder, denn seit Uwe Wolf beim TSV Buchbach übernommen hat, ist das Team noch ungeschlagen. Aktuell rangieren die Rot-Weißen auf Rang zwölf der Regionalliga Bayern. Drei Punkte über dem rettenden Ufer. Trotz der beeindruckenden Serie ist der langjährige Regionalligist also noch nicht gerettet.

Abstiegskampf der Regionalliga Bayern: Unterschiedliche Vorzeichen bei Ansbach gegen Buchbach

Der neue Erfolgstrainer will von Rechenspielen ohnehin nichts wissen und fordert von seiner Mannschaft auch für die restlichen Spiele Vollgas. „Ich kann nicht sagen, wie viele Punkte man am Ende braucht, um den Klassenerhalt zu sichern“, sagt Wolf im Vorfeld des Spiels. „Wir haben noch vier Spiele und deswegen wollen wir noch zwölf Punkte.“

So etwas kann man als abstiegsbedrohter Verein nach so einer Serie natürlich äußern. Der Gastgeber hingegen hat selbst mit eigenen Leistungsschwankungen zu kämpfen und ist aktuell nicht mehr so ganz in der Spur. In den letzten fünf Partien holte die SpVgg nur vier Punkte. Die Konsequenz: Die Grün-Weißen stehen punktgleich mit der DJK Vilzing nur knapp über dem Strich. Mit einem Dreier könnten die Ansbacher wieder an Buchbach vorbeiziehen.

Regionalliga Live-Ticker: SpVgg Ansbach trifft auf TSV Buchbach

Die Partie verspricht, ein heißer Ritt zu werden. Bereits im Hinspiel hatte die Paarung einiges zu bieten: Zwei Mal ging die SpVgg damals in Führung, nur um den Vorsprung wieder zu verspielen. Durch Doppelpacks von Tobias Steer und Tobias Sztaf drehten die Rot-Weißen aber die Partie und gewannen mit 4:2.

Um 14:00 Uhr ist Anpfif der Regionalliga-Partie im Xaxer-Bertsch-Sportpark. Steffen Ehwald ist als Unparteiischer für die Partie eingetragen. (btfm)