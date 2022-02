SpVgg Eichenkofen: Trainingslager in Dornbirn

Die SpVgg will mithilfe eines Trainingslagers optimal in die Rückrunde starten. © Christian Riedel / fotografie-ri

Auch die SpVgg Eichenkofen nimmt das Mannschaftstraining wieder auf. Zur Vorbereitung zählt außerdem ein Trainingslager über drei Tage in Dornbirn.

Eichenkofen - Trainingsauftakt für die Kicker der SpVgg Eichenkofen ist am kommenden Dienstag, 8. Februar, um 19.15 Uhr. Dreimal wird jede Woche trainiert, denn bereits nach fünf Wochen Vorbereitung findet das erste Punktspiel statt. „Zu jeder Trainingseinheit sind auch Laufschuhe mitzubringen“, sagt Trainer Matthias Kurz. Coronabedingt fielen die Lokalderbys gegen die zweite und dritte Garnitur des FC Langengeisling aus und werden bereits am Sonntag, 13. März, nachgeholt. Davor geht’s vom Freitag, 4. März, bis Sonntag, 6. März, ins Trainingslager nach Dornbirn am Bodensee. Mit Nelson Pones (TuS Oberding) und Thomas Frieß (FC Erding) kann der Trainer zwei Neuzugänge in Eichenkofen begrüßen. Kurz wird auch in der neuen Saison die Verantwortung für den Spielerkader übernehmen. Sein Vertrag wurde in der Winterpause um eine weitere Saison verlängert. pg

Testspiele

12. Februar, 13 Uhr (Erste) und 15 Uhr (Zweite) gegen den FSV Steinkirchen; 19. Februar, 13 Uhr (Zweite), 15 Uhr (Erste) beim FC Inning; 24. Februar, 19.30 Uhr gegen den SC Kirchasch