Brocken für die Sportfreunde: Spitzenreiter Landshut hat sich nochmal verstärkt

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Teamgeist gefordert: Wie hier in Geretsried, als die Schwaiger (weiße Trikots, v. l.) Maxi Hellinger, Daniel Fichtlscherer und Hannes Hornof den TuS-Spieler Simeon Zoumis gemeinsam bekämpft haben, will der FC auch den Landshutern das Leben schwer machen. Foto: rudi Stallein © rudi Stallein

Es ist ein Kurztrip im Vergleich zu manch anderer Landesliga-Auswärtsfahrt für den FC Schwaig. Gastgeber ist an diesem Samstag um 14 Uhr die SpVgg Landshut – der aktuelle Tabellenführer.

Schwaig – Die „Spiele“, wie sie in Landshut genannt wird, hatte gleich mal die ersten vier Saisonspiele gewonnen. In den folgenden vier reichte es nur mehr zu einem Sieg, aber immerhin beim letztjährigen Vize Unterföhring. Als Spitzenreiter zehrt Landshut vom tollen Start, und „jetzt darf der Franken-Bomber ran“. Gemeint ist Neuzugang Stephan König, der seinen Lebensmittelpunkt ins nahe Essenbach verlegt hat. Teammanager Richard Huber kann sich mit der Schlagzeile auf der Club-Homepage gar nicht anfreunden, „denn er ist doch nicht der Heilsbringer, der alles besser macht“.

Der 61-jährige verweist darauf, „dass es bisher sehr gut läuft“. Als weiteren Stabilisator neben dem Ex-Buchbacher Stefan Alschinger und Kevin Pino Tellez, der bei einigen Regionalligaclubs im Norden der Republik aktiv war, sieht Huber den Neuzugang im sehr jung ausgerichteten Kader schon. Toreschießen kann König. Nach drei Spielzeiten in Seligenporten in Bayern- und Regionalliga folgten fünf Saisonen beim SC Feucht mit 79 Treffern in 130 Landes- und Bayernligaspielen. Für negative Schlagzeilen sorgte der 33-Jährige alledings mit einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter, wofür er vier Monate gesperrt war.

„Wir müssen uns das Spielglück wieder erarbeiten, und da war Geretsried ein guter Schritt in diese Richtung“, blickt FCS-Fußballchef Wolfgang Lang auf das 2:2 vom letzten Auswärtstrip zurück. Nach dem Platzverweis gegen Torhüter Franz Hornof hat er „eine tolle Trotzreaktion“ gesehen. Im Tor kam Robin Schmid in den letzten 30 Minuten zu seinem ersten Landesliga-Einsatz seit seinem Wechsel aus Eching und nach langer Verletzungspause. Dem 21-jährigen Altenerdinger attestierte Lang „ganz starke Paraden – der Bursch kann was“.

Ins selbe Horn stieß Spielertrainer Ben Held, „denn die Bälle hätte nicht jeder gehalten“. 24 Mann waren diese Woche im Training, Held spielt seit einiger Zeit wieder auf seiner angestammten Position im Angriff und hat die letzten beiden Spiele getroffen. Fehlen werden beruflich bedingt Daniel Stich sowie die Urlauber Lucas Hones und Johannes Hornof. (Helmut Findelsberger)

Tipp: 2:2

FCS-Kader

Schmid; Jell, Neumann, Empl, Fichtlscherer, Simak, Fink, Wölken, Straßer, Maier, Hellinger, Roth, Buchauer, M. Hones, Bartl, Ascher, Sommer, Held, Georgakos